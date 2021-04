Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : de nouveaux records, indicateurs tonitruants Cercle Finance • 15/04/2021 à 17:10









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains établissent de nouveaux records jeudi dans un climat d'euphorie lié à la parution d'une série d'indicateurs économiques tonitruants. Environ une heure et demie après l'ouverture, le Dow Jones progresse de plus de 0,7% à 33.984,6 points après avoir réussi à inscrire en début de matinée un nouveau plus haut historique au-delà des 34.000 points. Le Nasdaq Composite s'adjuge de son côté 1,1% et repasse au-dessus du seuil des 14.000 points, à 14.009,2 points. Les investisseurs ont pris connaissance, au fur et à mesure de la matinée, d'une flopée de statistiques d'activité toutes plus spectaculaires les unes que les autres. Dopées par le versement des chèques associés au plan Biden, les ventes de détail ont ainsi explosé de 9,8% le mois dernier, alors que le consensus ne tablait que sur une hausse de l'ordre de 6%. Les chiffres hebdomadaires du chômage affichent, eux, une contraction surréaliste de 189.000 à 576.000, alors que le consensus tablait sur 710.000 dossiers. Il s'agit de leur plus faible niveau début mars 2020 et personne ne s'attendait à un tel recul. Les deux indices d'activité industrielle ressortent quant à eux très au-delà des attentes, avec un indice 'Empire State' en progression de neuf points à 26,3 le mois dernier, soit un nouveau plus haut niveau depuis le début de la pandémie. L'indice de la Fed de Philadelphie ressort quant à lui à 50,2 en avril, en hausse par rapport à 44,5 le mois précédent, là où les économistes l'attendaient en baisse. Malgré ces chiffres tonitruants, le dollar reste bloqué dans la zone des 1,1975 face à l'Euro car le rendement des T-Bonds recule paradoxalement de plus de quatre points, en-dessous de 1,57%. Parallèlement, les publications des grands groupes financiers américains continuent d'enchanter les investisseurs, avec notamment un triplement des profits de Citigroup. Le titre de la banque américaine perd néanmoins du terrain (-1%), victime de quelques prises de bénéfices après avoir affiché un gain de près de 20% depuis le début de l'année. Même punition pour Bank of America, qui cède 4% après avoir dévoilé des profits supérieurs aux attentes au titre du premier trimestre, au cours duquel le groupe bancaire a bénéficié de revenus record ou quasi-record dans bon nombre de ses activités. La deuxième banque américaine en termes d'actifs a également annoncé la mise en place d'un programme de rachats d'actions de 25 milliards de dollars.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.