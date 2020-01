Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : de nouveaux records grâce à Morgan Stanley Cercle Finance • 16/01/2020 à 16:45









(CercleFinance.com) - Les valeurs américaines ont débuté en hausse jeudi matin après les résultats particulièrement bien accueillis de Morgan Stanley, qui s'ajoutent à des indicateurs économiques jugés favorables. Une heure environ après l'ouverture, le Dow Jones reprend ainsi 0,6% à 29.199,3 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge 0,7% à 9325,3 points, établissant dans les deux cas de nouveaux plus hauts historiques. Les marchés semblent portés par un vent d'optimisme à l'entame de cette nouvelle saison des résultats, qui pourrait bien - aux dires de certains analystes - constituer un solide relais haussier. 'En ce qui concerne 2020, nous voyons la croissance bénéficiaire renouer avec un rythme tendanciel à long terme de 5-7%, voire plus si un accord commercial de fond est conclu avec la Chine', souligne-t-on chez Columbia Threadneedle. Les investisseurs espèrent notamment que la banque d'affaires Morgan Stanley a donné le ton ce matin en faisant état d'une performance trimestrielle meilleure que prévu grâce la vigueur de ses activités de trading obligataire. L'action Morgan Stanley flambe de 6,5% après avoir fait état d'une bénéfice net de 2,4 milliards de dollars au quatrième trimestre, soit 1,30 dollars par action alors que les analystes attendaient un profit de l'ordre de 1 dollar. A l'optimisme entourant la saison des résultats s'ajoute la conviction que l'économie américaine se porte bien. L'annonce, ce matin, d'une baisse inattendue des inscriptions hebdomadaires au chômage, qui confirme la bonne santé du marché du travail aux Etats-Unis, soutient en particulier la tendance. Autre indicateur publié avant l'ouverture, l'indice de la Fed de Philadelphie s'est établi à 17 en janvier, contre 2,4 en décembre, marquant ainsi une nette reprise de la croissance de l'activité manufacturière locale.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.