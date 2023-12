Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: de nouveaux records en attendant la Fed information fournie par Cercle Finance • 12/12/2023 à 17:01









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mardi matin suite à la parution de chiffres de l'inflation sans surprise, mais permettant d'entretenir l'espoir de futures baisses de taux.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,2% à 36.492,8 points, ce qui lui permet d'inscrire de nouveaux plus hauts absolus, tout comme le Nasdaq Composite qui s'adjuge 0,1% à un sommet de 14.452,6 points.



Les investisseurs ont appris ce matin que l'inflation américaine avait poursuivi son ralentissement en novembre, à +3,1% en glissement annuel contre +3,2% le mois précédent, grâce à un reflux des prix de l'énergie.



La réaction des marchés est toutefois restée limitée, d'autant que ces chiffres font apparaître une poursuite de l'augmentation des coûts du logement, une composante très suivie par les analystes.



Mais les investisseurs semblent vouloir retenir que l'inflation continue d'évoluer sur une trajectoire rassurante et que la théorie d'une décélération de l'inflation reste bien entière.



'In fine, l'inflation américaine va rester sur une tendance baissière, ce qui permettra à la Fed d'évoquer plus franchement des baisses de taux directeurs', prédit Bastien Drut, le responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM.



Suite à ces chiffres, les investisseurs estiment autour de 40% la probabilité d'une baisse des taux d'un quart de point en mars, selon le baromètre FedWatch de CME Group, contre environ 42% hier.



Ces variations limitées montrent que les investisseurs préfèrent adopter une attitude prudente à quelques heures du début de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale.



Au terme de deux jours de débats, le FOMC devrait laisser ses taux d'intérêt inchangés demain, mais son communiqué pourrait fournir quelques précieuses indications sur ses intentions en matière de taux.



Lors de sa conférence de presse, son président, Jerome Powell, devrait insister sur le fait que la politique monétaire restera dépendante des données économiques.



'La Réserve Fédérale aura sûrement à coeur de calmer les attentes du marché quant aux prochaines baisses de taux', commente Emmanuel Auboyneau, gérant associé d'Amplegest.



'La hausse des taux courts est très probablement terminée mais Jerome Powell va expliquer que la vigilance doit toujours être de mise', ajoute l'analyste.



'Il s'agira d'éléments de langage dont la finalité sera d'atténuer la pression des investisseurs et de se laisser du temps', conclut le professionnel.



Sur le compartiment obligataire, les derniers chiffres de l'inflation et l'attente des décisions de la Fed se traduisent par des initiatives réduites: le rendement des Treasuries à dix ans se replie vers 4,23%.



Au-delà de 1,0780, l'euro amorce un timide rebond (+0,1%) face au dollar, bien que les cambistes misent davantage sur une première baisse de taux de la BCE plutôt que de la Fed.



Privé de catalyseurs à la hausse, le baril de brut léger américain (WTI) cède de nouveau du terrain et lâche 3%, ce qui le ramène une nouvelle fois sous le seuil des 70 dollars.



S'agissant des valeurs, Oracle décroche de plus de 10% dans le sillage de la publication de résultats décevants, notamment en ce qui concerne sa croissance dans le 'cloud'.



Moderna lui emboîte le pas et décroche de plus de 6% suite à l'annonce du départ programmé de sa directrice commerciale Arpa Garay au cours des prochains mois.





