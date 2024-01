Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: de nouveaux records dans le sillage de Netflix information fournie par Cercle Finance • 24/01/2024 à 17:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York inscrit de nouveaux records mercredi, profitant des solides résultats de Netflix qui renforcent l'optimisme des investisseurs vis-à-vis des valeurs technologiques.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,3% à 38.023,2 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,9% à 15.566,4 points.



Dans l'actualité des résultats, Netflix a dévoilé hier soir des résultats trimestriels largement supérieurs au consensus, ce qui pousse les analystes financiers à revoir leurs estimations à la hausse sur le géant du streaming vidéo.



Avec un gain de plus de 12%, le titre signe de loin la plus forte progression de l'indice S&P 500 en ce début de journée.



Presque tout aussi spectaculaire, l'envolée de l'équipementier néerlandais pour l'industrie des semi-conducteurs ASML, qui bondit de 7% suite à l'annonce d'un triplement des commandes au quatrième trimestre.



Le rebond d'AMD (+4%) confirme par ailleurs la bonne forme actuelle du secteur des puces, alors que les analystes de New Street Research annoncent être passés à l'achat sur le fabricant de processeurs.



La saison des publications de résultats bat désormais son plein et les comptes de Tesla et d'IBM seront surveillés de près après la clôture des marchés ce soir, en attendent ceux d'Intel demain.



Les indicateurs économiques du jour sont plutôt robustes, avec un PMI composite de S&P Global qui est ressorti à 52,3 en estimation flash au mois de janvier, un plus haut de sept mois, après 50,9 pour le mois précédent.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.