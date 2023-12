Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: de nouveaux records dans le sillage de la Fed information fournie par Cercle Finance • 14/12/2023 à 17:11









(CercleFinance.com) - Wall Street poursuit sa hausse jeudi et inscrit de nouveaux records dans un marché qui conserve tout son enthousiasme face au changement de stratégie décidé hier par la Fed.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,3% à 37.195,4 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge plus de 0,3% à 14.785,8 points.



Comme largement anticipé par les marchés, la Réserve fédérale américaine a maintenu ses taux inchangés mercredi, tout en ouvrant la porte à un 'pivot', c'est-à-dire à un prochain assouplissement de sa politique monétaire.



Ses prévisions en matière d'évolution des taux, surnommées les 'dot plots', ont ainsi été modifiées pour désormais faire apparaître l'hypothèse de trois baisses de taux en 2024.



Certains analystes en viennent presque à s'étonner de cette posture, soulignant que la banque centrale semble pressée à plusieurs égards de démarrer le processus de baisse des taux directeurs.



'Non seulement, le calendrier de baisse des taux a été évoqué lors du conseil de politique monétaire', soulignent les équipes de Groupama Asset Management.



'Mais surtout, les banquiers centraux sont désormais préoccupés par le risque que les taux 'restent trop hauts, trop longtemps'', ajoute le gestionnaire d'actifs.



Les indicateurs économiques mitigés dévoilés dans la matinée ne sont pas venus entamer l'enthousiasme des marchés.



Attendues en baisse, les ventes de détail ont rebondi de 0,3% en rythme séquentiel au mois de novembre, accréditant le scénario d'un 'atterrissage en douceur' de la croissance évoqué hier par la Fed.



Mais le Département du Travail a recensé 202.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage lors la semaine du 4 décembre, un chiffre en repli de 19.000 par rapport à la semaine précédente.



Ce reflux montrer que la normalisation du marché de l'emploi prend du temps.



Enfin, les prix à l'importation ont poursuivi leur repli au mois de novembre (-0,4%) du fait du recul des cours du pétrole, signe que la vigueur du dollar continue de limiter les pressions dues à l'inflation importée.



Dans ce contexte, le rendement des Treasuries revient, vers 3,94%, sous le seuil technique de 4%, une première depuis l'été.



L'euro continue de reprendre du terrain face au dollar, non loin du seuil de 1,10, les cambistes ne semblant plus si sûrs du fait que la BCE va devancer la Fed dans ce cycle de baisse des taux.





