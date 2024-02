Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: de nouveaux records avec la déferlante Nvidia information fournie par Cercle Finance • 22/02/2024 à 17:48









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'inscrit en forte hausse jeudi, avec de nouveaux plus hauts historiques à la clé pour le Dow Jones et le S&P 500, portée par le bond en avant de Nvidia dans le sillage de résultats trimestriels jugés impressionnants.



En fin de matinée, le Dow Jones progresse de 0,7% à 38.884,8 points après avoir établi un nouveau record à 38.994,5 points.



Le S&P 500, l'indice de référence des gérants de portefeuilles, prend de son côté 1,7% à 5064,8 points après l'inscription d'un nouveau plafond, au-delà de 5066,8 points.



La tendance est soutenue par l'euphorie qui entoure les résultats bien meilleurs que prévu publiés hier soir par Nvidia, qui relancent l'intérêt des investisseurs pour l'IA et la technologie en général.



Attendu au tournant, Nvidia a rassuré les investisseurs hier soir en dévoilant des résultats trimestriels très supérieurs aux attentes et en relevant une nouvelle fois ses objectifs.



Principal moteur de la hausse du S&P 500 depuis le début de l'année, le titre du concepteur de processeurs signait de loin la plus forte hausse du S&P 500 avec un gain de 13%.



'La publication a vraiment gonflé le moral du marché', estime un trader, qui rappelle que l'action du fabricant de puces s'est envolée de plus de 200% en moins d'un an, passant d'un cours de 230 en février 2023 à une valeur de plus de 725 dollars aujourd'hui.



D'autres titres liés aux semi-conducteurs profitent de ce mouvement de hausse, comme AMD (+11%) ou Micron Technology (+5%).



Sur le front des indicateurs, l'annonce d'une nouvelle baisse des inscriptions au chômage a réduit encore un peu plus la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale dès le mois prochain.



Mais le secteur privé américain a vu sa croissance ralentir en février, à en croire S&P Global dont l'indice PMI composite est ressorti à 51,4 en estimation flash, après avoir atteint 52 le mois précédent, son plus haut depuis juillet 2023.



Les ventes de logements anciens ont augmenté un peu plus fortement que prévu en janvier aux Etats-Unis, notamment grâce à une accélération du marché dans le Midwest, dans le sud et dans l'ouest du pays.



La statistique a augmenté de 3,1% au rythme annualisé de quatre millions d'unités, selon les chiffres publiés jeudi par la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR).



Le dollar a peu réagi à ces statistiques, s'échangeant toujours autour de 1,0815 pour un euro, mais la courbe des rendements s'est pentifiée sur le marché obligataire, avec un papier à dix ans qui se tend au-delà de 4,32%



A noter qu'AT&T (-3%) essuie l'une des plus fortes baisses de l'indice S&P 500 alors que son réseau de téléphonie est sérieusement perturbé par une vaste panne affectant des dizaines de milliers de clients mobiles.





