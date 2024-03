Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: de nouveaux records au lendemain de la Fed information fournie par Cercle Finance • 21/03/2024 à 17:36









(CercleFinance.com) - Wall Street inscrit de nouveaux records jeudi, les investisseurs continuant de célébrer le fait que la Réserve fédérale ait décidé hier de ne pas renoncer à ses projets de baisses de taux pour 2024.



Le Dow Jones, en hausse de 0,8% à 39.848,6 points, a établi en début de séance un nouveau plus haut historique au-delà de 39.889 points, tout comme le Nasdaq qui prend 0,7% à 16.492,8 points après un zénith à 16.538,8 points.



Le S&P 500 avance de son côté de 5259,2 points, juste après avoir atteint un nouveau record absolu de 5260,4 points.



Les indices de référence poursuivent leur ascension dans le sillage des annonces de la Fed, qui a créé la surprise hier en adoptant un ton particulièrement accommodant ('dovish').



Les marchés financiers manifestent leur soulagement car la Fed a bien confirmé que son idée restait d'abaisser ses taux directeurs par trois fois cette année.



'Les participants au marché s'étaient préparés à un discours et à des prévisions plutôt conservateurs', rappelle Florian Ielpo, responsable de la recherche macroéconomique chez Lombard Odier Investment Managers.



Ce climat d'optimisme sur les taux a été renforcé ce matin par une série d'indicateurs économiques ayant validé le scénario d'un 'atterrissage en douceur' de l'économie, à l'origine de la bonne tenue des indices ces derniers mois.



Si le ConfBoard dit percevoir des éléments susceptibles de peser sur la croissance, que l'organisme voit ralentir dans les prochains mois, son indice des indicateurs avancés a augmenté pour la première fois en deux ans (+0,1%).



La croissance s'est par ailleurs légèrement ralentie dans le secteur privé américain au mois de mars, malgré la bonne forme de l'industrie manufacturière, à en croire la dernière enquête PMI de S&P Global, dont l'indice 'flash' composite s'est tassé à 52,2 ce mois-ci, contre 52,5 le mois dernier.



Auparavant, l'indice 'Philly Fed' était ressorti en baisse de deux points pour s'établir à 3,2 en mars, tout en demeurant en territoire positif.



Le Département du Travail a de son côté annoncé 210.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage lors de la semaine du 11 mars, un chiffre en repli de 2000 par rapport à la semaine précédente.



Côté valeurs, Micron s'envole de 16%, le fabricant de mémoires ayant fait part de perspectives favorables à l'occasion de la présentation de ses résultats trimestriels, avec notamment un bond en vue de sa production.



Apple décroche de plus de 3% alors que le Département de la Justice a décidé d'engager des poursuites à l'encontre du groupe, qu'il accuse d'occuper une position de monopole sur le marché des smartphones.



La séance promet d'être animée par la première cotation du titre Reddit, avec l'espoir que les premiers pas boursiers du média social entretiennent l'élan haussier dont bénéficie le secteur technologique.



Sur le marché obligataire, les emprunts d'Etat américains confirment leur réaction très timide au dernier communiqué de la Fed, avec un rendement qui se tend à peine à 4,28% pour le papier à dix ans.



Le billet vert reprend intégralement son repli de 0,6% la veille en remontant vers 1,0860 face à l'euro.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance.