Wall Street : de nouveaux records après le geste de Pékin

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York établit de nouveaux records lundi, un geste de bonne volonté de la part de Pékin ayant ravivé l'optimisme des investisseurs concernant les relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,4% à 28.568,9 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,2% à 8942,5 points. Afin de stimuler ses importations, la Chine a annoncé ce matin qu'elle avait décidé d'appliquer des droits de douane réduits sur plus de 850 produits, dont le porc congelé, les avocats et le jus d'orange. Pékin dit vouloir accroître l'importation de produits de consommation courante relativement rares afin de mieux répondre aux besoins de sa population. La Chine prévoit par ailleurs d'imposer une taxe zéro à l'importation sur les traitements de l'asthme et les nouveaux médicaments contre le diabète. Pour les investisseurs, ce geste constitue un signe encourageant au moment où les Etats-Unis et la Chine s'apprêtent à officialiser les modalités de leur accord commercial de phase 1. Côté macroéconomie, l'annonce d'une chute de 2% des commandes de biens durables en novembre n'a pas eu d'influence majeure sur la tendance. Sur le front des valeurs, Boeing s'adjuge plus de 3% après avoir débarqué son directeur général depuis 2015 sur fond de difficultés liées au programme 737. Apple gagne de son côté 1% à plus de 283 dollars alors que les analystes de Wedbush ont relevé leur objectif de cours sur la valeur, de 325 à 35 dollars. Disney cède 0,9%, certains analystes jugeant les entrées au box-office du dernier opus de la saga Star Wars, 'The Rise of Skywalker', quelque peu décevantes avec 175,5 millions de dollars de recettes.

