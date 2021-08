Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : de nouveaux records après l'inflation information fournie par Cercle Finance • 11/08/2021 à 17:26









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert sur de nouveaux records mercredi matin après la publication des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, bien meilleurs que prévu et qui confortent la perspective d'une normalisation monétaire progressive, le scénario privilégié des investisseurs. En fin de matinée, les marchés évoluent toutefois sur une note plus irrégulière, l'indice Dow Jones conservant un gain de 0,5% à 35.466,6 points, tandis que le Nasdaq Composite cède 0,1% à 14.772 points. Publiés avant l'ouverture, les chiffres de l'inflation ont renforcé la thèse développée par Jerome Powell, le président de la Réserve Fédérale, selon laquelle la hausse de prix aux Etats-Unis n'est que 'transitoire'. D'après les chiffres du Département du Travail, la hausse des prix à la consommation s'est ralentie aux Etats-Unis au mois d'août, notamment en raison d'une décélération des prix des carburants et des voitures. L'indice des prix à la consommation (CPI) 'core', c'est-à-dire hors éléments volatils (alimentation et énergie), a augmenté de 0,3% en juillet alors que le consensus était deux fois moindre. 'La remontée de l'inflation due au coronavirus a certainement atteint son apogée', estiment les économistes de Commerzbank, qui s'attendent à ce que l'inflation retombe significativement l'an prochain. 'Les chiffres publiés aujourd'hui ne changent néanmoins en rien la trajectoire adoptée par la Fed en vue du resserrement de sa politique accommodante', prédit la banque allemande. A ce stade, le marché table sur un début de la réduction des rachats d'actifs de la Fed ('tapering') au début 2022, avant une première hausse de taux directeurs prévue à l'automne 2023. Les chiffres de l'inflation ne pèsent pas particulièrement sur le rendement des Treasuries à 10, qui se redresse un peu en direction de 1,36%. Le dollar affiche quant à lui des pertes face à l'euro, autour de 1,1735. Sur le NYMEX, le baril de brut léger américain recule de 0,8% alors que les stocks américains de pétrole brut ont diminué de 400.000 la semaine dernière, selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).

