Wall Street : de nouveaux records à la marge

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert sur une note légèrement positive mercredi matin, ce qui lui suffit pour établir de nouveaux records grâce à la bonne santé des valeurs industrielles, dans l'attente du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale. Une heure et demie après l'ouverture, l'indice Dow Jones gagne 0,3% à 27.858,4 points, tandis que le S&P 500, plus large, avance de 0,1% à 3394,5 points, après avoir inscrit un nouveau zénith à 3396,8 points. Le Nasdaq Composite prend de son côté 0,1% à 11.228 points, lui aussi à un plus haut historique. Wall Street connaît un net mouvement de hausse depuis le début du mois d'août, une dynamique qui semble surtout profiter aux valeurs industrielles, financières et énergétiques. Ce sont encore ces secteurs qui figurent aux avant-postes du marché aujourd'hui. Les investisseurs feront le point sur la politique monétaire de la Réserve fédérale dans l'après-midi, avec la publication des 'minutes' de la réunion de juillet. Les investisseurs seront attentifs aux éléments indiquant que la Fed souhaite continuer à gonfler son bilan et à injecter des dollars dans le système monétaire. Du côté des valeurs, Target grimpe de presque 9% après avoir dévoilé des résultats particulièrement solides au titre du trimestre écoulé. Hausse également pour la chaîne de magasins de bricolage Lowes, qui gagne 2% après avoir fait mieux que prévu au cours du dernier trimestre, les consommateurs ayant profité du confinement pour s'occuper de leur maison.

