Wall Street : de nouveaux gains attendus à l'ouverture

(CercleFinance.com) - Au lendemain d'une séance dynamique, avec des gains de 1,6% pour le Dow Jones et de 2,7% pour le Nasdaq, les futures sur le S&P500 (+0,2%) et le Nasdaq (+0,8%) présagent une progression plus modérée à Wall Street après des données ternes sur le front de l'emploi. Le Département du Travail a en effet dénombré 884.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine dernière, un nombre stable par rapport à la semaine précédente, alors que les économistes espéraient une baisse à 846.000 en moyenne. Par ailleurs, les prix à la production américains ont augmenté de 0,3% en août en brut (là où le consensus attendait une hausse de 0,2%) comme hors alimentation, énergie et négoce (contre une hausse là aussi de 0,2% anticipée). Dans l'actualité des valeurs, Amazon a annoncé la nomination, comme membre de son conseil d'administration et de son comité d'audit, du Général Keith Alexander, co-directeur général d'IronNet Cybersecurity et ancien directeur de la NSA de 2005 à 2014. Citigroup indique que Michael Corbat, après 37 années au sein de l'établissement bancaire dont les huit dernières en tant que directeur général, prévoit de prendre sa retraite et de quitter le conseil d'administration en février 2021. Jefferies confirme sa recommandation 'achat' sur American Eagle Outfitters, accompagnée d'un objectif de cours de 20 dollars, le broker estimant que la chaine de vêtements 'va continuer à gagner des parts de marché'.

