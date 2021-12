Wall Street: de nouveaux dégagements sur les technologiques information fournie par Cercle Finance • 17/12/2021 à 15:17

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait repartir à la baisse vendredi matin, tirée vers le bas par les poids-lourds du secteur technologique sur fond d'inquiétudes quant à leurs niveaux de valorisation.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais cèdent entre 0,5% et 0,9%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Les valeurs technologiques, qui ont fortement progressé cette année, sont depuis quelques séances délaissées par les investisseurs au profit de compartiments plus défensifs comme la santé ou les biens de consommation.



Ce genre de comportement - qui voit les investisseurs privilégier des segment moins risqués - laisse penser que les intervenants cherchent à protéger les gains importants enregistrés depuis le 1er janvier.



Le Nasdaq a grimpé de plus de 17% cette année, une performance certes inférieure à celle de l'indice S&P 500 (+24%), mais très nettement supérieure à sa moyenne annuelle sur les 15 dernières années (+10%).



Dans une note de recherche, Albert Edwards, le responsable de la stratégie mondiale chez Société Générale, met aujourd'hui en garde contre ce qu'il estime être la valorisation vertigineuse des valeurs technologiques américaines, notamment du côté des 'FAANG' (Facebook, Amazon, Apple, Netflix et Google).



Pour l'analyste, le parcours boursier des géants de la tech ne se justifie plus par l'évolution de leurs bénéfices, ce qui les rend selon lui vulnérables à une sévère correction.



La prudence des investisseurs peut aussi s'expliquer, d'après certains intervenants, par l'imminence de l'arrivée à expiration de plusieurs milliers de milliards de dollars d'options.



La séance d'aujourd'hui pourrait en effet être marquée par une volatilité accrue du fait de la conjonction des 'quatre sorcières', un événement qui se caractérise par l'échéance de nombreux contrats d'options et de futures sur indices et actions.



Parallèlement, le repli des valeurs technologiques entraîne à la baisse les rendements des emprunts du Trésor américain, le 10 ans repassant sous le seuil des 1,40%.



Autre valeur refuge par excellence, l'or remonte à 1.806,3 dollars l'once, tandis que le VIX du CBOE, surnommé 'l'indice de la peur', se tend logiquement de 7,8% à 22,2 points.