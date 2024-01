Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: de légers gains en attendant l'inflation information fournie par Cercle Finance • 10/01/2024 à 17:08









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue en légère hausse jeudi, dans un marché qui se montre toutefois prudent à la veille de la publication des chiffres très attendus de l'inflation.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,2% à 37.597,9 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,4% à 14.918,4 points.



L'attentisme reste de mise avant la statistique de l'indice des prix à la consommation pour le mois de décembre, qui pourrait inciter ou au contraire dissuader la Réserve fédérale d'accélérer ses baisses de taux cette année.



Le discours plus accommodant de la Fed a permis à l'indice Dow Jones de rebondir de plus de 11% ces trois derniers mois, mais le mouvement de hausse s'est essoufflé depuis le début de l'année, sur fond d'indicateurs économiques solides.



Les investisseurs attendent de voir quelle orientation apportera le rapport sur l'inflation, mais aussi les résultats de sociétés au titre du quatrième trimestre, qui commenceront à tomber vendredi avec les groupes bancaires.



Reflet de l'indécision des investisseurs, les 11 grands indices sectoriels du S&P sont globalement partagés entre hausses et baisses.



Le compartiment de l'énergie, en baisse de 1%, ne bénéfice pas de la vigueur des cours du brut après l'annonce d'une modeste hausse hebdomadaire des stocks de pétrole brut la semaine dernière aux Etats-Unis.



Les biens de consommation non essentiels sont à l'inverse bien orientés (+0,8%) tout comme les valeurs technologiques et les communications (+0,7%).



Les investisseurs n'ont pas réagi à l'annonce d'une légère diminution des stocks de grossistes, qui ont reculé de 0,2% en novembre après s'être tassés de 0,3% en octobre, selon le Département du Commerce.



En attendant une fin de semaine plus chargée, les rendements obligataires continuent d'osciller autour de la barre des 4% mais repartent timidement à la baisse, à 4,01%.



Sur le marché des changes, le dollar recule face à l'euro avant la statistique de l'inflation aux Etats-Unis, ce qui permet à la monnaie unique de revenir aux abords de 1,0970.





