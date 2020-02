Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : de la résistance face aux mauvaises nouvelles Cercle Finance • 13/02/2020 à 16:45









(CercleFinance.com) - Après avoir aligné les records au cours des dernières séances, les marchés d'actions américains ont repris le chemin de la baisse jeudi matin face à une accélération surprise du nouveau coronavirus, un phénomène qui semble remettre en cause le scénario d'un ralentissement de l'épidémie. Une heure environ après l'ouverture, le Dow Jones lâche quelque 0,5% à 29.388,3 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,4% à 9691,2 points. 'Pékin a confirmé dans la nuit que plus de 15.000 nouveaux cas de COVID-19 avaient été recensés en utilisant la méthode du scanner CT', souligne Wells Fargo Advisors dans son point à l'ouverture. 'Selon les chiffres officiels du gouvernement chinois, le nombre de cas confirmés dans le pays se monte désormais à près de 60.000', fait valoir le gestionnaire d'actifs. Malgré ces éléments préoccupants, le repli des marchés américains reste modéré et ne semble pas de nature à remettre en cause la tendance haussière en vigueur depuis l'automne dernier. Pour les équipes de BlackRock, les actions américaines devraient continuer de surperformer si les inquiétudes planant sur la croissance devaient se confirmer, du fait à la fois de leur biais 'qualitatif' et de la 'résilience' qui leur est attribuée. Ces craintes relèguent en tout cas au second plan les publications économiques du début de matinée. Au chapitre des indicateurs, les prix à la consommation ont augmenté de 0,1% en janvier par rapport au mois précédent, d'après le Département du Travail, alors que les économistes prévoyaient une hausse de 0,2% en moyenne. Sur le front de l'emploi, le Département américain du Travail a dénombré 205.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, en hausse de 2.000 par rapport à la semaine précédente. Les résultats d'entreprises semblent, eux aussi, passer au second plan. Cisco s'illustre toutefois en accusant un repli de 6% en dépit de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, mais peinent toutefois à cacher une dynamique commerciale en perte de vitesse auprès de la clientèle d'entreprises. Applied Materials s'en tire mieux, avec une hausse de 4,5%, dans le sillage de bons trimestriels de perspectives jugées encourageantes, sur fond de développement des projets 5G.

