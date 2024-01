Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: de la lourdeur après des statistiques robustes information fournie par Cercle Finance • 17/01/2024 à 17:17









(CercleFinance.com) - Wall Street fait preuve de lourdeur mercredi dans le sillage d'indicateurs économiques robustes faisant craindre que la Fed renonce à baisser trop tôt ses taux d'intérêt.



En toute fin de matinée, le Dow Jones limite son repli en cédant 0,1% à 37.349,3 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche plus nettement 0,9% à 14.803,8 points.



Les ventes au détail ont continué à progresser de manière solide en décembre aux Etats-Unis, renforçant le scénario d'une croissance économique toujours robuste à la fin de l'année 2023.



Le Département du Commerce a annoncé ce matin que les ventes de détail avaient augmenté de 0,6% le mois dernier, alors que les économistes n'attendaient qu'une hausse de 0,4%.



Autre statistique illustrant la robustesse de l'activité, la production industrielle a signé une hausse surprise de 0,1% en décembre, portée par la bonne tenue de la fabrication de biens de consommation.



Suite à ces indicateurs, la probabilité d'une baisse de taux de 25 points de base par la Fed à l'issue de sa réunion du mois de mars n'est plus estimée quà 54,7%, contre 64,7% il y a une semaine, selon l'outil FedWatch du CME.



Les anticipations d'un assouplissement monétaire imminent avaient déjà été mises à mal hier par des propos de Christopher Waller, membre du conseil des gouverneurs de la Fed, selon lesquels le fait que l'inflation tende vers l'objectif des 2% ne devait pas précipiter d'éventuelles baisses des taux.



Avec des indicateurs laissant penser que la Fed pourrait reporter ses premières baisses de taux, le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans repart logiquement à la hausse, au-delà de 4,10%, un plus haut de presque un mois.



Suite à ces nouvelles, le dollar poursuit lui aussi son redressement, avec un euro qui continue de reculer pour enfoncer le seuil de 1,0860 face au billet vert.





