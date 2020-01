Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : de l'optimisme avec les résultats Cercle Finance • 16/01/2020 à 15:09









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en hausse jeudi matin, vers de nouveaux records, à la faveur de la bonne performance trimestrielle de Morgan Stanley et d'indicateurs économiques plutôt solides. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains avancent de 0,3% à 0,4%, annonçant un début de séance dans le vert. Les marchés d'actions américains semblent portés par un vent d'optimisme à l'entame de cette nouvelle saison des résultats trimestriels, qui pourrait bien - aux dires de certains analystes - constituer un robuste relais haussier. 'Nous considérons la saison des résultats qui s'ouvre comme un point charnière après une période de faible croissance des bénéfices pour les sociétés américaines, susceptible de faire encore progresser les marchés boursiers cette année en dépit d'un potentiel d'expansion des multiples qui reste selon nous modeste', assure ainsi Mark Haefele, le directeur des investissements de la branche de gestion de fortune d'UBS. Les investisseurs espèrent notamment que Morgan Stanley a donné le ton ce jeudi en faisant état d'un bénéfice trimestriel meilleur que prévu grâce la vigueur de ses activités de trading obligataire. Le titre de la banque d'affaires s'adjuge près de 1,5% en préouverture. La signature, hier à Washington, de l'accord commercial partiel entre les Etats-Unis et la Chine, avait déjà été saluée par un regain général d'appétit pour le risque mercredi sur les marchés. Le Dow Jones et le S&P 500 ont aligné jeudi soir une nouvelle rafale de records absolus. A l'optimisme entourant la saison des résultats s'ajoute la conviction que l'économie américaine se porte bien. L'annonce, ce matin, d'une baisse inattendue des inscriptions hebdomadaires au chômage, qui confirme la bonne santé du marché du travail aux Etats-Unis, semble en particulier soutenir la tendance. Autre indicateur publié avant l'ouverture, les ventes au détail ont augmenté comme prévu de 0,3% en décembre. Enfin, l'indice de la Fed de Philadelphie s'est établi à 17 en janvier, contre 2,4 en décembre, marquant ainsi une nette reprise de la croissance de l'activité manufacturière locale.

