Wall Street : de faibles écarts malgré les bancaires

(CercleFinance.com) - Wall Street évolue en ordre dispersé et sur des écarts relativement faibles mardi, en dépit des bons résultats dévoilés par plusieurs grandes banques américaines. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones se replie de 0,3% à 28.743,6 points, tandis que le Nasdaq Composite reste stable, autour de 11.875,5 points. Les acteurs du marché semblent peiner à trouver une véritable direction après les multiples publications qui ont ouvert, ce matin, le bal des résultats du troisième trimestre. L'annonce la plus attendue était celle de JPMorgan Chase, qui a dévoilé un bénéfice net en hausse de 4% à 9,4 milliards de dollars au titre du troisième trimestre, soit 2,92 dollars par action, là où le consensus de marché anticipait environ 70 cents de moins. Le titre perdait malgré tout 1,5% après ces résultats jugés plutôt solides au vu de la crise économique actuelle. Citigroup lâche de son côté près de 4% après la parution d'un bénéfice net en repli de 34% à 3,2 milliards de dollars, soit 1,40 dollar par action, alors que l'estimation moyenne des analystes tournait autour de 0,90 dollar. Sans surprise, l'indice S&P des valeurs financières perd plus de 0,8% après ces publications fraîchement accueillies. Autre réaction spectaculaire, celle subie par Johnson & Johnson, dont l'action perd 2%, là encore en dépit de résultats trimestriels en forte hausse, accompagnés d'un relèvement d'objectifs annuels. Problème, le géant américain de la santé a aussi annoncé hier soir avoir dû temporairement interrompre les essais cliniques sur son projet de vaccin contre le Covid-19, y compris son étude de phase 3, en raison d'une maladie inexpliquée survenue chez l'un des participants. Sur le Nasdaq, Apple (-1%) et Amazon (+0,5%) ne parviennent plus vraiment à soutenir le Nasdaq malgré la présentation du nouvel iPhone 12 et la tenue du 'Prime Day', la journée de soldes organisée par le distributeur en ligne.

