Wall Street : de faibles écarts en fin de matinée

(CercleFinance.com) - Wall Street évolue dans le désordre et sur de faibles écarts jeudi matin malgré la publication d'une série d'indicateurs économiques nettement supérieurs aux attentes. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones recule de 0,3% à 34.020,6 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de près de 0,2% à 13.972,6 points. Signe de la bonne santé de l'économie, l'indice des indicateurs avancés a augmenté de 1,3% en mars, à 111,6, d'après une enquête publiée ce matin par l'organisation patronale Conference Board. A titre de comparaison, les économistes n'anticipaient qu'une hausse de 0,6% de cet indice censé préfigurer l'évolution de la conjoncture pour les mois qui viennent. Autre indicateur publié peu après l'ouverture de Wall Street, les ventes dans l'immobilier ancien ont baissé de 3,7% en mars par rapport à février, un repli qui s'explique avant tout par la pénurie de biens disponibles. Par ailleurs, le prix médian des maisons a grimpé de 17,2% le mois dernier pour atteindre un plus haut historique de 329.100 dollars, ce qui témoigne de la fermeté du marché immobilier. Publiées avant l'ouverture, les inscriptions aux allocations chômage ont diminué à 547.000 lors de la semaine du 12 avril, contre 586.000 la semaine précédente. Il s'agit, selon le rapport, de leur niveau le plus faible depuis mars 2020, c'est-à-dire la date de l'apparition de l'épidémie aux Etats-Unis. Tous ces chiffres encourageants ont eu, malgré tout, peu d'effet sur les grands indices de Wall Street. Après une hausse de 11% depuis le début de l'année et l'inscription de toute une série de records la semaine passée, l'indice S&P 500 semble avoir quelque peu épuisé son potentiel de hausse dans l'immédiat. Du côté des valeurs individuelles, AT&T grimpe de plus de 5% après fait mieux que prévu sur le premier trimestre. Le spécialiste de la science des matériaux Dow cède néanmoins près de 6% après avoir déçu le marché en s'abstenant de fournir des prévisions chiffrées en dépit de la vigueur de la reprise industrielle, qui bénéficie à son activité.

