Wall Street: de faibles écarts en attendant la Fed information fournie par Cercle Finance • 22/03/2023 à 15:10

(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert la séance de mercredi sur une note irrégulière et des écarts d'ampleur limitée, les investisseurs se gardant de trop s'engager avant les décisions très attendues de la Fed.



En tout début de séance, le Dow Jones recule d'à peine 0,1% à 32.525,2 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie de moins de 0,2% à 11.834,5 points.



Les deux indices paraissent vouloir marquer le pas après deux séances consécutives de gains, qui les ont vus reprendre autour de 2%, portés par l'évolution plutôt rassurante du système bancaire mondial.



Suite à ce redressement opéré depuis le début de la semaine, les marchés optent pour une approche plus stable avant de se préparer à prendre position dans un sens ou dans l'autre suite aux annonces de la Réserve fédérale.



La banque centrale américaine annoncera sa décision de politique monétaire en tout d'après-midi et il s'agira fort probablement d'un relèvement de ses taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage.



Au-delà du verdict sur les taux, les investisseurs seront curieux d'entendre ce que l'institution aura à dire sur les risques liés à la récente crise bancaire et à ses répercussions sur l'économie.



'La situation semble assez claire à ce stade: le choc de confiance induit par le stress bancaire devrait 'accomplir' lui-même une partie du travail jusqu'ici réalisé par les banques centrales, en durcissant notamment les conditions d'accès au crédit', explique Alexandre Baradez, chez IG France.



'Ce qui devrait impacter la demande et donc faire baisser mécaniquement la pression sur les prix', ajoute le stratège qui note que le risque d'une récession au second semestre aux Etats-Unis s'est accru.



Les investisseurs seront également à l'affût de tout indice les renseignant sur la probabilité de prochaines hausses en surveillant les 'dots', soit les prévisions des responsables de la Fed sur l'évolution des taux d'intérêt.



Dans l'attente de la Fed, les rendements des Treasuries poursuivent leur remontée, les intervenants du marché obligataire considérant comme acquis que les taux seront rehaussés.



Le rendement du 10 ans évolue autour de 3,61%, loin des plus bas depuis la fin 2022 touchés la semaine dernière.



Le dollar fléchit face à l'euro, aux abords de 1,0775, affecté par les soucis de plus en plus sérieux que semble causer la croissance de l'économie américaine.



En attendant les annonces de la Fed, les investisseurs seront attentifs à la publication des stocks hebdomadaires de pétrole, une perspective attendue là encore dans le calme par les investisseurs puisque le baril de brut léger américain est actuellement inchangé à 69,6 dollars.