Wall Street: de faibles écarts avant de terminer l'année

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sur des écarts limités jeudi matin, pour l'avant-dernière séance d'une année 2023 qui s'annonce faste puisque ses gains s'étagent à ce stade entre 14% à 44%.



Une demi-heure avant le coup d'envoi des échanges, le contrat 'future' sur le Dow Jones recule de 0,2%, mais celui sur le Nasdaq avance de 0,2%, laissant entrevoir un début de séance en demi-teinte.



Depuis le changement de stratégie amorcé par la Réserve fédérale, à la mi-décembre, les trois principaux indices new-yorkais n'ont cessé de voler de record en record.



Sur l'ensemble de l'exercice 2023, le Dow Jones affiche pour l'instant une hausse de près de 14%, le S&P 500 gagne 24% et le Nasdaq s'arroge plus de 44%.



La résistance de l'activité économique et la perspectives de baisses de taux d'intérêt l'an prochain ont alimenté la progression de Wall Street en dépit de niveaux de valorisations jugés élevés.



Le compartiment technologique s'est notamment distingué avec un bond de plus de 56% cette année, largement soutenue par l'envolée des 'Sept Magnifiques' (Apple, Amazon, Alphabet, Nvidia, Meta, Microsoft et Tesla).



L'optimisme des investisseurs quant à un atterrissage en douceur de l'économie américaine a été renforcé ce matin par la publication de données confirmant le récent ralentissement du marché de l'emploi.



Le Département du Travail a recensé 218.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 18 décembre, un chiffre en hausse de 12.000 d'une semaine sur l'autre.



D'après des données Fedwatch, la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt en mars prochain est estimée à près de 73%, ce qui se traduit par un rendement des Treasuries à dix ans de 3,80%, au plus bas depuis six mois.



Dans son sillage, le dollar s'apprête à terminer l'année sur une note de faiblesse, ce qui permet à l'euro de revenir autour de 1,1125, à un plus haut de cinq mois.



La faiblesse du dollar ne favorise plus les cours des matières premières ni de l'or, le contrat sur le baril de brut léger américain (WTI) cédant 0,7% à 73,6 dollars.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.