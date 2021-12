Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: de bons indicateurs à deux jours de Noël information fournie par Cercle Finance • 23/12/2021 à 15:08









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse jeudi matin, soutenue par la publication d'indicateurs économiques plutôt solides venant occulter la prudence qui prévaut sur le front sanitaire.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais progressent entre 0,1% et 0,2%, laissant augurer d'une ouverture légèrement favorable.



La publication avant l'ouverture de plusieurs statistiques meilleures que prévu, ou tout au moins conformes aux attentes, semble soutenir la cote.



Les dépenses de consommation des ménages ont notamment augmenté de 0,6% en novembre, là où les analystes de Jefferies n'anticipaient qu'une progression de 0,4%.



Le nombre d'inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage est quant à lui resté stable lors de la semaine du 13 décembre, à 205.000, comme le chiffre révisé de la semaine précédente.



Les commandes de biens durables ont pour leur part augmenté plus que prévu en novembre (+2,5%), témoignant de la vigueur de l'économie en dépit des tensions inflationnistes et de la situation sanitaire.



Les investisseurs attendent désormais l'enquête de l'Université du Michigan sur le sentiment du consommateur américain, qui doit être publiée en début de séance, ainsi que les chiffres des Ventes de logements neufs.



Déjà soutenue par des indicateurs encourageants, Wall Street avait opté pour une tendance haussière mercredi, le Dow Jones ayant fini sur une progression de plus de 0,7%, tandis que le Nasdaq Composite prenait 1,2%.



Restés sur la défensive ces derniers jours, les investisseurs se sont appuyés sur ces chiffres favorables pour repasser à l'achat sur les actions, en privilégiant notamment les valeurs liées à la consommation.



Les craintes d'une détérioration de la situation sanitaire avec la propagation rapide du variant Omicron avant les fêtes de fin d'année continuent néanmoins de brider l'appétit pour le risque.



Les volumes devraient rester ténus à l'avant-veille de Noël, un manque de liquidités qui pourrait, d'après les observateurs, amplifier les mouvements de prudence.





