Wall Street: de bonnes surprises au niveau de l'économie information fournie par Cercle Finance • 03/08/2022 à 17:37

(CercleFinance.com) - Après deux séances de repli, Wall Street retrouve le chemin de la hausse mercredi matin, profitant d'un indicateur économique rassurant qui relègue au second plan, du moins pour le moment, le scénario d'une prochaine entrée en récession.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,9% à 32.685,7 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de plus de 1,8% à 12.572 points.



L'Institute for Supply Management (ISM) a annoncé ce matin que son indice mesurant l'activité au sein du secteur des services avait signé un rebond inattendu en juillet, à 56,7, contre 55,3 en juin.



A titre de comparaison, les économistes l'attendaient autour de 53,2.



Cet indicateur est plutôt de bon augure pour la croissance du troisième trimestre sachant que le secteur tertiaire représente plus des deux-tiers de l'activité économique aux Etats-Unis.



La statistique complique en tout cas le débat en cours sur l'évolution des hausses de taux de la Réserve fédérale en plaidant pour de nouveaux tours-de-vis au vu de la bonne résistance de l'économie.



Cette bonne surprise s'est accompagnée d'un bond de 2% des commandes à l'industrie en juin, après une hausse de 1,8% au mois de mai.



Dans ce contexte d'optimisme, la plus forte hausse sectorielle du jour revient au compartiment des télécoms (+2,3%), suivi des valeurs technologiques (+1,8%).



A la baisse, le compartiment de l'énergie cède plus de 2% dans le sillage de la poursuite du mouvement de repli qui touche les cours pétroliers, le baril de brut texan (WTI) cédant encore 2% pour revenir à 92,3 dollars.



A contre-courant des actions, le pétrole creuse ses pertes alors que l'Opep+ a décidé d'augmenter son quota de production de 100.000 barils de pétrole brut par jour (bpj) en septembre, pour le porter à près de 44 millions.



Sur le marché obligataire, la bonne surprise de l'ISM se traduit par une remontée des rendements de référence, celui des bons du Trésor américain à dix ans remontant aux abords de 2,80%.



Le regain d'appétit pour les actifs risqués se traduit par une baisse de l'euro face au dollar, les investisseurs s'attendant à un durcissement de la politique monétaire de la Fed, et donc à une meilleure rémunération du billet vert.



Parmi les valeurs les plus en vue, l'enseigne de pharmacies CVS Health bondit de presque 5% après avoir rehaussé ses prévisions de bénéfices pour l'exercice en cours à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels.



Le fabricant de micro-processeurs Advanced Micro Devices (AMD) cède pas loin de 5% suite à des prévisions pour le troisième trimestre jugées décevantes.



Starbucks s'en sort mieux, avec un gain de 1,5%, la chaîne américaine de cafés ayant réussi à amortir le choc au niveau de l'activité lié aux dernières mesures de confinement en Chine.