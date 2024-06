Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: dans le vert, sauf le Nasdaq freiné par Nvidia information fournie par Cercle Finance • 24/06/2024 à 17:13









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'inscrit en hausse lundi matin, hormis le Nasdaq pénalisé par des prises de profits sur Nvidia qui aligne une troisième séance consécutive de forte baisse.



Toujours porté par un mouvement de rattrapage sur les valeurs qui avaient été le plus délaissées ces derniers temps, dont IBM, Caterpillar ou Boeing, l'indice Dow Jones gagne 1% à 39.562,2 points.



Le S&P 500 gagne plus timidement 0,2% à 5469,9 points, tandis que le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, se replie de 0,6% à 17,583.9 points, principalement alourdi par le sévère recul de Nvidia (-5,8%).



Le fabricant de puces dédiées à l'IA, dont le titre a grimpé de 150% cette année, continue de subir des prises de bénéfices, ce qui porte à plus de 10% ses pertes sur les trois dernières séances.



'S'agit-il d'un petit couac ou d'un trou d'air plus marqué?', s'interrogent les analystes de Deutsche Bank.



Alors que le Nasdaq vient d'aligner 31 records historiques depuis le 1er janvier, le 'rally' observé ces dernières semaines semble commencer à s'essouffler avec des valorisations jugées de plus en plus élevées.



'Nos stratèges ont publié une note ce week-end plaidant pour une pause sur les marchés d'actions américains en vue de leur positionnement tendu (forte exposition aux actions, NDLR) et d'un arrêt des rachats d'actions avant la saison des résultats de deuxième trimestre qui débutera la semaine prochaine', soulignent les équipes de Deutsche Bank.



Aucun indicateur économique ne figure à l'agenda ce lundi mais la semaine s'annonce riche sur ce terrain avec notamment l'indice des prix PCE, une mesure de l'inflation particulièrement surveillée par la Fed.



Les investisseurs espèrent que ces chiffres, qui paraîtront vendredi, confirmeront que les tensions inflationnistes tendent à se modérer après le regain de pression qui avait été constaté sur le premier trimestre.



Les investisseurs suivront également avec intérêt le premier débat entre Joe Biden et Donald Trump, programmé jeudi soir, dans l'optique de l'élection présidentielle du mois de novembre.



Dans l'attente des grands événements de la semaine, les Treasuries évoluent peu, avec un rendement des obligations à 10 ans qui recule à 4,2550% contre 4,2570% vendredi soir.



Les cours pétroliers - qui sortent de deux semaines d'affilée de hausse - poursuivent leur progression, ce qui permet au baril de brut léger américain (WTI) de repasser au-dessus du cap des 81 dollars, revenant non loin de plus hauts de deux mois.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance.