Wall Street : dans le vert malgré la déception de l'emploi

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait continuer de grimper vendredi à l'ouverture en dépit des chiffres plus mauvais que prévu des créations d'emplois au mois de décembre aux Etats-Unis. Une demi-heure avant le coup d'envoi de la séance, les 'futures' sur les grands indices new-yorkais progressent entre 0,2% et 0,5%, annonant un début de séance dans le vert. Le Département du Travail a annoncé ce matin que l'économie américaine avait détruit 140.000 emplois non agricoles le mois dernier, alors que le consensus espérait plutôt autour de 50.000 créations de postes. 'Ce déclin de l'emploi reflète l'augmentation récente des cas de coronavirus (...) et les efforts pour endiguer la pandémie', explique l'administration américaine, qui met notamment en avant les pertes d'emplois dans les loisirs et l'hôtellerie. Si ce chiffre fait craindre un long passage à vide du marché du travail, sans doute jusqu'à ce que la campagne de vaccination batte son plein au printemps, il pourrait aussi amener l'administration Biden à renforcer son soutien à l'économie. Les marchés d'actions américains avaient établi de nouveaux records jeudi, tirés notamment par les valeurs technologiques après la déferlante d'une 'vague bleue' à Washington. Les investisseurs estiment en effet que les planètes sont désormais parfaitement alignées pour Joe Biden, qui bénéficie d'un Congrès où les démocrates sont majoritaires et du plein soutien de la Fed pour financer des plans de relance. Wall Street semble donc mettre de côté les troubles politiques des derniers jours et le dossier de la procédure d''impeachment' qui pourrait être ouverte contre Donald Trump après l'envahissement par ses supporters du Capitole mercredi. 'Pour tout dire, les marchés financiers ne se soucient guère plus du président Trump', résume-t-on chez Danske Bank dans une note de stratégie publiée dans la matinée.

