Wall Street : dans le vert malgré des indicateurs contrastés

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'offre un rebond lundi matin à l'occasion d'un début de séance pourtant marqué par la publication d'indicateurs contrastés sur la santé de l'économie américaine. Une heure après l'ouverture des marchés, le Dow Jones s'octroie une progression de 0,3% à 30.088,9 points, tandis que le Nasdaq Composite grimpe de plus de 1,3% à 13.244,9 points. Les indicateurs du jour, en demi-teinte, sont venus confirmer le récent ralentissement économique liée à la recrudesscence de l'épidémie, mais confirment également qu'un retour de la récession est peu probable. L'indice ISM - qui mesure l'activité manufacturière américaine - a enregistré une croissance moins forte le mois dernier, à 58,7 contre 60,5 pour décembre 2020, alors que le consensus l'attendait autour de 60. Pour mémoire, la barre des 50 points marque la frontière entre croissance et contraction de l'activité: plus l'indice est élevé au-dessus de ce seuil, plus le rythme de la croissance de l'activité est rapide. Signe plus encourageant, l'indice PMI du secteur manufacturier calculé lui par IHS Markit a augmenté à 59,2 en janvier, un record depuis le début de la série statistique en mai 2007, contre 57,1 le mois précédent. Les marchés américains ont connu ces deux dernières semaines un soudain accès de fièvre et il semble peu probable qu'ils retrouvent dans l'immédiat la hausse tranquille à laquelle ils s'étaient habitués. Les investisseurs s'inquiètent notamment du démarrage particulièrement lent des campagnes de vaccination, qui semble menacer une reprise économique déjà chaotique. Conséquence, le Dow Jones a perdu 3,3% la semaine dernière, un repli également essuyé par l'indice S&P 500, tandis que le Nasdaq Composite limitait un peu son recul, à 3,5% en données hebdomadaires. Côté valeurs, Apple progresse de 1% après avoir annoncé son intention de lancer toute une série de nouvelles obligations pour des échéances allant de 2026 à 2061. Nike grignote 0,2% après avoir dévoilé dans la matinée une nouvelle technologie brevetée de chaussures de sport sans lacets. Amazon (+3%) et Alphabet (+2,3%) prennent le chemin de la hausse avant la parution, dans la soirée de demain, de leurs résultat de quatrième trimestre.

