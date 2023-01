Wall Street: dans le vert, mais des performances disparates information fournie par Cercle Finance • 26/01/2023 à 17:16

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, soutenue par les résultats bien accueillis de Tesla et par les chiffres meilleurs que prévu de la croissance américaine.



En fin de matinée, le Dow Jones se contente de grignoter un gain de moins de 0,1% à 33.761,4 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse plus nettement de 0,9% à 11.415,5 points dans le sillage de l'envolée de Tesla.



La croissance de l'économie américaine a été plus forte que prévu au quatrième trimestre, atteignant 2,9% en rythme annuel sur les trois derniers mois de l'année alors que les analystes tablaient sur un chiffre de 2,5%.



'Malgré un contexte difficile, l'économie américaine a plutôt bien résisté sur le dernier trimestre de 2022', commentent les économistes de Commerzbank.



Les investisseurs veulent toujours y voir la promesse d'un 'atterrissage en douceur' de la croissance, caractérisé par une remontée des taux suffisante pour juguler l'inflation, mais pas pour faire tomber l'économie en récession.



Sur les autres marchés, la réaction des actifs est loin d'être univoque: si le dollar accélère ses gains face à l'euro, à près de 1,0850, le 10 ans américain est monté jusqu'à 3,52% avant de revenir autour de 3,46%.



Au niveau sectoriel, ce sont les valeurs liées à l'énergie (+1,4%) et à la consommation non contrainte (+1,1%) qui réagissent le plus favorablement aux chiffres plus forts que prévu de la croissance.



Côté valeurs, Tesla grimpe de plus de de 9% suite à la présentation de résultats trimestriels solides et à la présentation de perspectives favorables pour l'exercice 2023.



A l'inverse, les résultats et les prévisions trimestriels d'IBM déçoivent, entraînant une chute de plus de 5% du titre du spécialiste de la transformation numérique sur le Dow Jones.



Le chimiste Dow Inc. cède lui aussi du terrain (-1,9%) après avoir fait état d'un BPA presque divisé par cinq au quatrième trimestre.



Egalement en baisse, Pfizer lâche 2% dans le sillage de la dégradation de la recommandation d'UBS, que la banque justifie par la perspective d'une baisse de ses revenus liés au Covid.