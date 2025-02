Wall Street dans le vert, les résultats de Nvidia dans le viseur

A la Bourse de New York, le 27 janvier 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York évolue en hausse mercredi, avant les résultats très attendus du mastodonte américain des puces électroniques Nvidia , indicateur clé dans un marché focalisé sur les perspectives de l'intelligence artificielle (IA).

Vers 15H15 GMT, le Dow Jones avançait de 0,45%, l'indice Nasdaq gagnait 1,07% et l'indice élargi S&P 500 prenait 0,74%.

"Tous les regards sont tournés vers Nvidia", résume auprès de l'AFP Steve Sosnick, d'Interactive Brokers.

Le géant américain des cartes graphiques et puces électroniques et deuxième capitalisation boursière mondiale publiera ses résultats mercredi à la clôture, les premiers depuis son plongeon en Bourse fin janvier.

Nvidia avait été secouée par l'arrivée de l'IA chinoise DeepSeek, un modèle chinois d'agent conversationnel extrêmement performant tout en fonctionnant sur des puces à capacité réduite, avec un développement à bas coût.

La perspective d'une solution plus rentable a remis en question la domination des champions américains de l'intelligence artificielle et fait vaciller les certitudes des investisseurs.

"L'IA a été à l'origine de la croissance du marché que nous avons eu ces deux dernières années et personne n'est plus exposé sur le sujet que Nvidia car leurs produits sont à la base de la plupart des dépenses engagées sur l'IA", souligne Steve Sosnick.

Selon l'analyste, "tout le monde veut savoir si ces dépenses vont continuer de croître, si elles resteront stables ou si elles diminueront" et, en ce sens, "les commentaires et les prévisions" de l'entreprise seront plus importants que ses données du trimestre passé.

"La réaction des investisseurs aux résultats de Nvidia donnera le ton au marché dans son ensemble", a écrit dans une note Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Mais, veut croire l'analyste, une "déception" aux yeux des investisseurs "pourrait aussi déclencher un rééquilibrage continu des méga-capitalisations vers d'autres secteurs du marché".

Vers 15H15 GMT, les valeurs du secteur des semi-conducteurs étaient globalement en hausse à l'image de Nvidia (+3,32%), Broadcom (+3,76%), AMD (+1,11%), Qualcomm (+1,44%), Micron (+4,87%), Intel (+2,92%).

La place américaine est aussi animée par les achats à la baisse de nombreux traders, après plusieurs séances consécutives en recul, ajoute Steve Sosnick.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans était quasi stable à 4,30% contre 4,29% la veille en clôture.

Au tableau des valeurs, le géant américain de l'automobile General Motors bondissait de 7,09% après avoir annoncé l'augmentation de son dividende trimestriel et le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions à hauteur de 6 milliards de dollars.

Autre mastodonte du secteur, le groupe Stellantis reculait franchement (-4,13%) après avoir publié mercredi un bénéfice net en forte baisse sur l'année 2024, à 5,5 milliards d'euros (-70%), pour une marge opérationnelle de 5,5%.

Le groupe s'est notamment attaqué au deuxième semestre à ses difficultés en Amérique du Nord, en réduisant ses stocks via des baisses de prix et des pauses dans le production de ses usines.

Le britannique BP était en baisse (-2,06%) après avoir enterré mercredi une stratégie climatique autrefois ambitieuse et annoncé un recentrage sur la production et les investissements dans le pétrole et le gaz, avec l'espoir de doper ses bénéfices en berne et ses redistributions aux actionnaires.

Le groupe, qui s'était distingué à partir de 2020 par son plan de neutralité carbone, était déjà largement revenu depuis deux ans sur ses objectifs climatiques.

TJ, la holding de contrôle des chaines d'habillement TJ Maxx et Marshalls ou de décoration HomeGoods, connues pour leurs prix bas, avançait de 0,88% après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre de son exercice décalé.

