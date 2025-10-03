Wall Street dans le vert en l'absence forcée d'indicateurs

(AOF) - Les marchés américains ont clôturé l'avant-dernière séance de la semaine en zone positive. Le "shutdown" a empêché la publication de l'indicateur des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, ne permettant pas également la publication du rapport sur l'emploi prévu ce vendredi. Les principaux indices ont été soutenus par le secteur de la technologie. Côté valeurs, Berkshire Hathaway a conclu un accord définitif pour l'acquisition de l'activité chimique d'Occidental Petroleum.Le Dow Jones a progressé de 0,17% à 46519 points tandis que le Nasdaq a gagné 0,39% à 22844 points.

Berkshire Hathaway (-0,17% à 744628 dollars) a conclu un accord définitif pour l'acquisition de l’activité chimique d’Occidental Petroleum, OxyChem, dans le cadre d’une transaction entièrement en numéraire de 9,7 milliards de dollars, sous réserve des ajustements habituels du prix d’achat. La transaction devrait être conclue au quatrième trimestre de cette année, sous réserve des approbations réglementaires et d'autres conditions de clôture habituelles. Suite à cette annonce, l'action de l'entreprise pétrolière et gazière américaine recule de 5,97% à 44,87 dollars.

Les stocks américains de gaz ont augmenté de 53 milliards de pieds cubes au cours de la semaine écoulée, après une progression de 76 milliards la semaine précédente. Une hausse plus importante de 66 milliards de pieds cubes étaient attendue. Les stocks sont supérieurs de 21 milliards de pieds cubes au niveau de l'an passé à la même époque, et de 171 milliards de pieds cubes au-dessus de la moyenne sur 5 ans de 3390 milliards de pieds cubes. À 3561 milliards de pieds cubes, les stocks de gaz se situent dans la fourchette historique des cinq dernières années.

Les analystes de HSBC ont décidé de dégrader l'action Abbvie d'Achat à Conserver, préférant d'autres valeurs dans le secteur de la santé qui pourraient retrouver les faveurs des investisseurs. Les marchés pourraient toutefois s'inquiéter des droits de douane et du statut de " nation la plus favorisée " (NPF), il s'agit d'une clause fréquente dans les traités commerciaux, selon laquelle chaque partie s'engage à accorder à l'autre tout avantage qu'il accorderait à un État tiers.

Dans une note sur le secteur de la santé, la banque britannique a fait le point sur le laboratoire Eli Lilly. HSBC a ainsi maintenu sa recommandation à l'Achat sur le titre Eli Lilly et a relevé son objectif de cours de 700 à 800 dollars. La principale raison de cette décision est la révision à la hausse de l'estimation des ventes à moyen terme pour l'Orforglipron, dont le pic des ventes est attendu en 2035 à 12 milliards de dollars, contre 10 milliards de dollars précédemment.

La société Honeywell a annoncé qu’elle avait cédé l’ensemble de ses anciennes dettes liées à l’amiante de Bendix, ainsi que certaines autres dettes non liées à ce produit, à Delticus, une plateforme d’acquisition de responsabilité civile d’entreprise. Selon les termes de l’accord, Honeywell et Delticus ont apporté environ 1,68 milliard de dollars en trésorerie, ainsi que certains actifs d’assurance liés à ces passifs à la nouvelle structure établie. Honeywell n'aura aucune autre exposition financière aux passifs transférés, qui seront entièrement gérés et administrés par Delticus.

Rivian Automotive recule en bourse après avoir réduit sa prévision de livraison de véhicules pour l'ensemble de l'année 2025. Le constructeur de camions, camionnettes et SUV électriques table désormais sur un total compris entre 41 500 et 43 500 véhicules, contre une précédente fourchette allant de 40 000 à 46 000 unités. Le groupe a également annoncé avoir produit 10 720 véhicules au troisième trimestre, pour 13 201 unités livrées.

Au troisième trimestre, Tesla a produit 447 450 véhicules et en a livré 497 099, tout en déployant 12,5 GWh de produits de stockage d'énergie. À titre de comparaison, l'an passé à la même période, le géant américain avait annoncé la construction de 469 796 véhicules, pour 462 890 livraisons et 6,9 GWh de produits de stockage d'énergie.