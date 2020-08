Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : dans le vert derrière Walmart et Home Depot Cercle Finance • 18/08/2020 à 15:20









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en hausse mardi matin, portés par les bons résultats trimestriels des deux géants de la distribution présents sur le Dow Jones. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains avancent de 0,2% à 0,5%, annonçant un début de séance favorable. Portée par de bons chiffres économiques, la Bourse de New York a connu un net mouvement de hausse depuis le début du mois d'août, une dynamique qui a surtout profité aux valeurs industrielles, financières et énergétiques. Les résultats solides de Walmart et Home Depot - deux poids lourds de la distribution - devraient venir alimenter à leur tour cette trajectoire haussière. Walmart a annoncé ce matin avoir engrangé un BPA ajusté de 1,56 dollar sur son deuxième trimestre comptable, contre 1,27 dollar un an auparavant. Le géant de la distribution alimentaire explique que son profit opérationnel a été porté 'par une vigueur dans l'ensemble de ses segments opérationnels, avec notamment des pertes significativement plus faibles dans les activités e-commerce de Walmart US. La chaîne de magasins de bricolage Home Depot est, elle, bien orientée en réaction à un bénéfice net de 4,3 milliards de dollars au titre de son deuxième trimestre comptable, soit un BPA en hausse de 26,8% à 4,02 dollars, pour des revenus de 38,1 milliards de dollars, en croissance de 23,4% en données comparables. Selon FactSet, 83% des des sociétés composant le S&P 500 ont fait mieux que prévu en termes de bénéfices au deuxième trimestre. Sur le front macroéconomique, les mises en chantier de logements ont augmenté de 22,6% le mois dernier aux Etats-Unis, à 1.496.000 en rythme annualisé, là où le consensus ne visait que 1,23 million. Le nombre de permis de construire, censé préfigurer les mises en chantier futures, s'est quant à lui accru de 18,8%, un niveau là aussi nettement supérieur à l'estimation moyenne des économistes. Le marché attend surtout la publication, demain, du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, à l'affût de la moindre indication sur la politique de la Fed.

