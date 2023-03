Wall Street: dans le vert dans le sillage de Salesforce information fournie par Cercle Finance • 03/03/2023 à 07:25

(CercleFinance.com) - Bien aidée par le bond du titre Salesforce, la Bourse de New York a terminé dans le vert jeudi : le Dow Jones a gagné plus de 1% à 33004 points, le S&P500 a pris près de 0,8% à 3981 points et le Nasdaq Composite, plus de 0,7% à 11463 points.



La confiance a été soutenue par le géant des logiciels d'entreprise Salesforce, dont le titre s'est envolé de 11,5% au lendemain de l'annonce, en marge de ses trimestriels, d'une augmentation de son programme de rachat d'actions à 20 milliards de dollars.



De même, Macy's s'est adjugé 11,1% suite à des résultats trimestriels meilleurs que prévu lors de la période cruciale des fêtes, même si le groupe de grands magasins a déclaré se préparer à une année 2023 plus compliquée.



En revanche, Best Buy a reculé de 2,1% bien que la chaine d'électronique grand public ait fait part d'une augmentation de 5% de son dividende trimestriel par action, à l'occasion de la parution de ses résultats de quatrième trimestre.



Au chapitre des statistiques, la productivité non-agricole n'a augmenté que de 1,7% aux Etats-Unis au quatrième trimestre 2022, selon une deuxième estimation du Département du Travail qui avait annoncé un taux de 3% en première lecture.



Compte tenu d'une progression de 4,9% du salaire horaire, les coûts unitaires salariaux se sont accrus de 3,2% sur la même période, au lieu de 1,1% en première lecture, ce qui pouvait tendre à renforcer les craintes sur l'inflation et donc la politique monétaire.



'Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a estimé qu'un état d'esprit progressif était la ligne de conduite appropriée pour la banque centrale et dit s'en tenir à une hausse des taux d'un quart de point lors de la réunion du 22 mars', tempérait Wells Fargo.