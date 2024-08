Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: dans le vert avec les PPI et malgré Home Depot information fournie par Cercle Finance • 13/08/2024 à 15:15









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en légère hausse mardi en réaction au ralentissement plus marqué que prévu des prix producteurs, et ce en dépit de la révision à la baisse des objectifs du distributeur Home Depot.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,3% à 0,9%, annonçant un début de séance dans le vert.



Le Département du Travail a fait savoir ce matin que les prix à la production (PPI) n'avaient augmenté que de 0,1% en juillet par rapport au mois précédent.



Exprimée en variation annuelle, la hausse des prix producteurs a même ralenti de 0,5 point à 2,2% en données brutes.



Cette nette décélération - qui témoigne d'une meilleure maîtrise des pressions inflationnistes - constitue une note d'espoir pour l'économie américaine après de nombreuses années de tensions au niveau des prix.



Ce chiffre vient surtout valider le scénario d'un assouplissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale, qui devrait atteindre 50 points de base le mois prochain selon 55% des traders, à en croire l'outil FedWatch.



Pour autant, les marchés d'actions américains restent globalement perplexes, comme ils le sont depuis près d'un mois, les investisseurs jugeant que ces chiffres ne justifient pas de véritable rebond en attendant d'en savoir plus sur la vigueur de l'économie américaine, qui montre quelques signes d'essoufflement depuis quelques semaines.



Bon nombre de stratèges disent désormais constater de la fatigue sur les marchés, après un gain de plus de 12% depuis le début de l'année pour le S&P 500, et personne ne semble vraiment vouloir s'engager dans cet environnement.



Signe de la prudence du moment, le numéro un mondial des magasins de bricolage Home Depot a revu à la baisse ses prévisions annuelles à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels.



'La hausse des taux d'intérêt et l'incertitude macroéconomique accrue ont exercé une pression plus générale sur la demande des consommateurs, ce qui a entraîné une baisse des dépenses dans les projets de rénovation domiciliaire', a justifié le spécialiste de la rénovation résidentielle.



Starbucks grimpe de plus de 14% en cotations avant-Bourse après avoir mis fin avec effet immédiat aux fonctions de Laxman Narasimhan, son directeur général depuis à peine un an et demi, qu'il va remplacer par Brian Niccol, l'actuel patron de Chipotle.





