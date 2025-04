Wall Street dans le vert avant les droits de douane, Tesla en hausse

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé en hausse en amont de l'annonce ce soir de nouveaux droits de douane réciproques par Donald Trump. Les tensions commerciales dans le monde pourraient alors s'intensifier. Côté statistiques, le secteur privé américain a créé plus d'emplois que prévu en mars : 150 000 contre un consensus de 118 000. Côté valeurs, en repli en cours de séance, Tesla a fini en hausse. Le groupe a annoncé un recul plus important que prévu des livraisons au premier trimestre. Le Dow Jones a gagné 0,56% à 42225 points et le Nasdaq a progressé de 0,87% à 17601 points.

En repli en cours de séance, Tesla a fini dans le vert gagnant 5,33% à 265,65 dollars. Le groupe a annoncé un repli plus important que prévu des livraisons au premier trimestre. Le constructeur américain a enregistré une baisse de ses livraisons, à 336 681 véhicules, contre 386 810 il y a un an, et un consensus de 372 410. Tesla a parallèlement vendu 78 828 véhicules électriques fabriqués en Chine en mars, soit une baisse de 11,5 % par rapport à 2024, selon les données publiées par la China Passenger Car Association (CPCA). Elon Musk prévoyait l'an dernier une croissance des ventes de 20 % à 30 % en 2025.

Les chiffres macroéconomiques

Le secteur privé américain a créé 155 000 postes en mars après 84 000 en février, selon le rapport ADP. 118 000 créations d'emplois étaient attendues.

Les commandes à l'industrie ont augmenté de 0,6% en février aux Etats-Unis après une hausse de 1,8% en janvier. Une hausse de 0,5% était anticipé par les économistes.

Les stocks de pétrole brut ont augmenté de 6,165 millions de barils la semaine dernière aux Etats-Unis contre une baisse de 3,341 millions de barils la semaine précédente, selon l'agence américaine d'information sur l'énergie. Ils étaient attendus en baisse de 0,400 million de barils. En outre, les stocks d'essence ont baissé de 1,551 million de barils tandis que ceux des produits distillés, dont le fioul domestique, ont augmenté de 0,264 million de barils.

Les valeurs à suivre

Lockheed Martin

L'armée américaine a attribué à Lockheed Martin un contrat de livraison IDIQ (Indefinite Delivery, Indefinite Quantity, c'est-à-dire sans quantité ni calendrier fixé à l'avance) d'une valeur maximale de 4,94 milliards de dollars pour la production de missiles de frappe de précision (PrSM) supplémentaires. Ce contrat permet d'augmenter considérablement la capacité de production pour répondre à la demande croissante. Le PrSM peut atteindre des cibles au-delà de 400 km.

News Corp

News Corp a annoncé avoir finalisé la cession de Foxtel, sa filiale australienne de télévision par câble, à DAZN, réseau sportif britannique. Montant de la transaction : 3,4 milliards de dollars australiens. La transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et à d'autres conditions de clôture habituelles. Elle devrait être finalisée au cours du second semestre de l'exercice 2025.

Visa

Visa a proposé à Apple environ 100 millions de dollars pour devenir le réseau de paiement de la carte de crédit du géant technologique, affirme le Wall Street Journal. L'objectif est de déloger son concurrent Mastercard. American Express serait en concurrence avec Visa. La carte Apple est à vendre car Goldman Sachs, la banque qui en est à l'origine, se désengage du crédit à la consommation.