Wall Street : dans le vert avant de nouveaux résultats

(CercleFinance.com) - Les valeurs américaines ont terminé dans le vert, les investisseurs semblant cependant partagés entre l'évolution préoccupante de l'épidémie de coronavirus d'un côté et la perspective de nouvelles mesures de soutien à l'activité de l'autre. Le Dow Jones - qui sort de trois semaines consécutives de hausse - affiche une légère hausse à 26.680,87 points, tandis que le Nasdaq Composite reprend 2,51% à 10.767,09 points. Les intervenants semblent faire le pari que la remontée des nouveaux cas de Covid-19, en particulier en Californie, convaincra les autorités américaines d'amplifier leur soutien aux entreprises. 'Les investisseurs espèrent une nouvelle série de stimulus budgétaires qui permettraient de contrecarrer l'effet lié au ralentissement des mesures de déconfinement qui a suivi la résurgence du virus', explique-t-on chez Wells Fargo. Ce sont, pour l'instant, les valeurs de l'énergie qui se mettent le plus en évidence. Noble Energy grimpe ainsi de plus de 5% après l'annonce de son rachat par Chevron dans le cadre d'une opération estimée à quelque 13 milliards de dollars, qui montre que des opérations de fusion-acquisition (M&A) peuvent être conduites malgré la crise du coronavirus. Halliburton progresse de son côté de plus de 2,3% après avoir fait état d'un bénéfice surprise au titre du trimestre écoulé, pourtant marqué par la crise du Covid. Pfizer avance de son côté de près de 1% après avoir fait état de résultats encourageants concernant le projet de vaccin contre le Covid-19 qu'il développe actuellement avec son partenaire allemande BioNTech. Le titre Microsoft avance de +4,3%, porté par l'analyste Jefferies qui annonce revoir à la hausse son objectif de cours sur celui-ci, tout en confirmant sa recommandation 'Achat' sur la valeur. 'Nous nous attendons à ce que Microsoft fasse état de solides résultats trimestriels malgré le Covid et une guidance assez conservatrice, comme d'habitude', explique le broker. La cible de Jefferies passe ainsi de 200 à 240 dollars. Credit Suisse a relevé son objectif de cours sur Facebook de 258 dollars à 305 dollars, avant les résultats du deuxième trimestre qui seront publiés après la clôture du 29 juillet. Credit Suisse maintient ainsi sa note de 'surperformance' sur le titre, évoquant un potentiel de croissance des revenus publicitaires meilleur que prévu.

