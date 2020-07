Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : dans le vert avant d'entamer une séance chargée Cercle Finance • 29/07/2020 à 15:01









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait débuter en hausse jeudi matin à l'amorce d'une séance qui s'annonce chargée, entre résultats d'entreprises, réunion de politique monétaire et rendez-vous variés. Une demi-heure environ avant l'ouverture, les contrats futurs sur les indices américains avancent de 0,2% à 0,5%, annonçant une ouverture dans le vert. La saison des résultats bat actuellement son plein et le début de journée a été marqué par une avalanche de comptes trimestriels. Les performances des poids-lourds industriels Boeing, GE et GM ont tout particulièrement intéressé les investisseurs, inquiets des répercussions de la crise du Covid-19 sur ces baromètres de l'économie américaine. Sans surprise, les trois ténors ont tous dévoilé de lourdes pertes au titre du deuxième trimestre, mais le marché ne semble pas trop s'en émouvoir puisque leurs titres évoluent en territoire positif en cotations avant-Bourse. De son côté, la Réserve fédérale ne devrait faire aucune annonce particulière cet après-midi à l'issue de la réunion de son comité de politique monétaire, qui sera suivie d'une conférence de presse 'virtuelle' de son président Jerome Powell. 'La Fed va réaffirmer que les taux resteront très bas, très longtemps, et qu'elle conservera une flexibilité totale', indique Alexandre Neuvy, le responsable de la gestion privée d'Amplegest, en amont du communiqué. Pour le gérant parisien, la banque centrale est aujourd'hui prise en étau entre une économie qui donne clairement des signes de reprise d'un côté, mais aussi une crise sanitaire non maîtrisée de l'autre, susceptible de donner lieu à des mesures de reconfinement. Autre grand temps fort de la journée, les patrons d'Amazon, Apple, Facebook et Google seront tous appelés à témoigner aujourd'hui devant la commission des affaires judiciaires de la Chambre des représentants, qui dit exprimer une certaine inquiétude face à la 'position dominante' des géants de la tech.

