Wall Street : dans le vert après un week-end de trois jours

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait débuter sur une note haussière mardi matin après le long week-end de Memorial Day, l'attention des investisseurs étant focalisée sur la publication imminente de l'indice ISM. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture sur des scores allant de 0,4% à 0,8%. De retour derrière leurs écrans après un week-end de trois jours, les intervenants de marché devraient se montrer peu actifs en attendant la parution, une demi-heure après l'ouverture, de l'ISM manufacturier. Après sa baisse surprise du mois d'avril, l'indicateur est attendu en légère hausse au mois de mai, le consensus visant 60,9 contre 60,7 le mois précédent. Malgré des carnets de commandes bien fournis, les pénuries de composants et les problèmes de logistique empêchent les groupes industriels de répondre aussi vite qu'ils le souhaiteraient à la demande. Vendredi dernier, les marchés américains n'avaient guère réagi aux derniers chiffres de l'inflation, mais la tendance était demeurée positive en cette ultime séance du mois de mai. Au coup de cloche final, le Dow Jones grappillait 0,2%, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq se contentaient de gains d'à peine 0,1%. La nette remontée des prix du pétrole devrait néanmoins soutenir le secteur énergétique ce mardi, avec un brut léger américain qui grimpe de plus de 3% à 68,5 dollars, ce qui devrait bénéficier aux poids lourds de l'énergie.

