Wall Street : dans le vert après les nouvelles statistiques

(CercleFinance.com) - Les indices actions (+0,4% sur le S&P500, +0,7% sur le Dow Jones, +0,2% sur le Nasdaq-100) poursuivent leurs progressions à l'ouverture ce vendredi après la séance d'hier, qui a vu notamment le Nasdaq Composite s'adjuger près de 1,8%. 'Un point meilleur que prévu sur le marché du travail américain a fait grimper le sentiment', expliquait jeudi soir Wells Fargo, soulignant le recul des demandes initiales d'allocations chômage à 444.000 la semaine dernière. Peu après la cloche d'ouverture, les opérateurs ont pris connaissance de l'estimation flash l'indice PMI composite des Etats-Unis pour le mois en cours, puis des ventes de logements existants américains au titre du mois d'avril. La croissance de l'activité du secteur privé aux Etats-Unis a encore accéléré en mai, d'après l'estimation 'flash' de l'indice PMI composite d'IHS Markit : paru à 63,5 en avril, il ressort à 68,1 pour le mois en cours, un niveau record. Les ventes de logements anciens ont baissé de 2,7% aux Etats-Unis au mois d'avril, selon la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR) : à 5,85 millions d'unités en rythme annualisé, elles ressortent légèrement inférieures aux attentes. Sur le front des valeurs, Deere annonce un bénéfice net en croissance de près de 170% à 1,79 milliard de dollars pour le deuxième trimestre (clos le 2 mai 2021), soit 5,68 dollars par action, un niveau sensiblement au-dessus des attentes. Applied Materials a dévoilé jeudi soir un bénéfice net ajusté en croissance de 85% à 1,51 milliard de dollar au titre de son deuxième trimestre 2020-21, soit un BPA de 1,63 dollar, dépassant ainsi le consensus de marché. La société de biotechnologies Moderna indique que le Ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être (MHLW) du Japon a approuvé son vaccin contre la Covid-19 dans le pays, dans le cadre d'une utilisation d'urgence. Foot Locker dévoile au titre de son premier trimestre comptable, un BPA ajusté de 1,96 dollar, à comparer à une perte de 67 cents par action un an auparavant, pour un chiffre d'affaires en croissance de 83,1% à 2,15 milliards (+79,4% en comparable).

