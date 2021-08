Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : dans le vert après les inscriptions au chômage information fournie par Cercle Finance • 05/08/2021 à 15:11









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait légèrement progresser jeudi matin après les chiffres moins bons que prévu du chômage, qui font reculer le scénario d'une prochaine normalisation de la politique de la Fed. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent en moyenne de 0,1%, annonçant une modeste progression en début de séance. Les inscriptions hebdomadaires au chômage n'ont que faiblement baissé la semaine dernière aux Etats-Unis, un repli timide qui illustre le retour à la normale très laborieux du marché du travail. Alors que les analystes les attendaient à 375.000, les nouvelles inscriptions n'ont diminué que de 14.000 à 385.000 pendant la semaine du 31 juillet, selon les chiffres du Département du Travail. Cette statistique inférieure aux attentes laisse toutefois penser au marché que la Réserve fédérale devrait rester mesurée dans le resserrement de sa politique monétaire au cours des mois qui viennent. A ce stade, les économistes attendent une réduction des rachats d'actifs de la Fed ('tapering') pour le début 2022, avant une première hausse de taux directeurs prévue à l'automne 2023. Afin d'affiner leurs prévisions, les investisseurs suivront avec attention la parution, demain, des derniers chiffres mensuels de l'emploi, une donnée-clé sur laquelle la Fed cale son action. Autre statistique publiée dans la matinée, le déficit commercial des Etats-Unis s'est creusé à 75,7 milliards de dollars en juin, contre 71 milliards en mai. Ce creusement, plus important que prévu, traduit une augmentation des importations de 2,1%, plus sensible que celle de 0,6% des exportations.

