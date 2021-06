Wall Street : dans le vert après les chiffres de l'inflation

(CercleFinance.com) - Le S&P500, le Dow Jones (+0,3%) et le Nasdaq-100 (+0,4%) débutent la séance en hausse, après la parution des derniers chiffres de l'inflation américaine.

Après une hausse de 0,8% en avril, les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté de 0,6% en mai 2021 en rythme séquentiel (+0,7% hors énergie et produits alimentaires), taux légèrement au-dessus des attentes.

Par rapport à mai 2020, l'indice des prix a augmenté de 5% en brut et de 3,8% hors éléments volatils, des rythmes annuels à nouveau en accélération par rapport à avril et supérieurs aux consensus des économistes.

'La forte augmentation de la demande déclenchée par l'assouplissement des restrictions liées au coronavirus entraîne évidemment des goulots d'étranglement et des augmentations de prix dans certaines parties de l'économie', explique Commerzbank.

Notant que le taux annuel hors énergie et aliments, 'considéré comme un bon indicateur de tendance', a atteint un sommet en 29 ans, la banque allemande estime que 'la Réserve fédérale discutera de plus en plus d'une sortie de ses achats d'obligations'.

Sur le front des valeurs, Pfizer et BioNTech annoncent leur intention de fournir 500 millions de doses de leur vaccin Covid-19 au gouvernement américain à un prix sans but lucratif, afin de soutenir la lutte contre la pandémie dans les régions les plus défavorisées du monde.

De son côté, Moderna indique déposer une demande d'autorisation d'utilisation d'urgence pour son vaccin Covid-19 chez les adolescents, auprès de la FDA des États-Unis, après des demandes similaires aux autorités du Canada et de l'UE en début de semaine.

Accenture a annoncé le lancement, ce jour, de 'Green Cloud Advisor', une nouvelle fonctionnalité de la plate-forme Accenture myNav qui permet aux entreprises d'exploiter des environnements cloud plus durables et plus efficaces.

Green Cloud Advisor établit dans un premier temps une base de référence de la consommation d'énergie des centres de données existants, des exigences informatiques et des objectifs de durabilité.