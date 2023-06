Wall Street dans le vert après le ralentissement de l'inflation

La Bourse de New York évoluait dans le vert mardi après de nouvelles données sur l'inflation qui montrent, à la veille d'une réunion monétaire de la banque centrale américaine (Fed), que la hausse des prix a ralenti le mois dernier aux États-Unis.

L'indice Dow Jones avançait de 0,41%, le Nasdaq, à forte coloration technologique, gagnait 0,46% et le S&P 500 prenait 0,48%, vers 14H00 GMT.

Lundi, le Dow Jones avait gagné 0,56% à 34.141 points et l'indice élargi S&P 500 avait pris 0,90% à 4.359,75 points. L'indice Nasdaq avait grimpé de 1,53% à 14.915,50 points, son plus haut niveau depuis fin avril 2022.

L'indice CPI des prix à la consommation a fortement ralenti en mai à 4% sur un an contre 4,9% en avril, au plus bas désormais depuis plus de deux ans, selon les chiffres du département du Travail publiés mardi juste avant l'ouverture du marché. C'est conforme aux attentes des analystes, et il s'agit du plus bas niveau depuis mars 2021.

L'inflation est désormais deux fois moins élevée qu'en juillet 2022, lorsqu'elle était au plus haut, à 9,1% sur un an, du jamais vu depuis plus de 40 ans.

Sur un mois seulement, la hausse des prix à la consommation est de 0,1% contre 0,4% en avril, mieux que prévu, surtout grâce à une baisse des prix de l'énergie.

Ombre au tableau toutefois, l'inflation sous-jacente (hors prix alimentaires et énergétiques) est restée élevée à +5,3% sur un an et +0,4% sur le mois.

La publication de ces chiffres survient la veille de la décision de la Fed concernant les taux au jour le jour, qu'elle n'a cessé de relever depuis plus d'un an pour juguler l'inflation. La Fed devrait les laisser inchangés cette fois-ci, calculent les marchés.

Mais les investisseurs guetteront surtout les intentions de la banque centrale pour les mois qui viennent à travers ses nouvelles projections et la conférence de presse de son président Jerome Powell.

Pour Paul Ashworth de Capital Economics, l'inflation sous-jacente étant "encore élevée, la Fed devrait signaler demain qu'elle est encline à rehausser les taux à la prochaine réunion de fin juillet".

Pour Rubeela Farooqi, de HFE, le Comité monétaire de la Fed devrait au moins "maintenir les taux à leur niveau jusqu'à la fin de l'année".

Sur le marché obligataire, les rendements ont eu un premier mouvement de nette détente après la publication de l'indice CPI avant de modérer leur baisse. Les taux sur les bons du Trésor à dix ans étaient revenus stables à 3,73% et ceux à deux ans baissaient à 4,54% contre 4,57% la veille.

A la cote, les valeurs technologiques menaient la hausse alors qu'elles sont sensibles aux taux d'intérêt plus chers qui grèvent leur accès aux financements nécessaires à leur croissance.

Le géant des logiciels Oracle gagnait 4,33% vers 13H50 GMT après avoir annoncé des résultats meilleurs que prévu au 4e trimestre avec un chiffre d'affaires de 13,84 milliards de dollars.

Tesla gagnait 1,42%, Netflix +2,19%, Intel +1,19%.

L'action d'Apple se tassait un peu (-0,38%) après avoir atteint un nouveau record la veille à 183,79 dollars ce qui a mené sa capitalisation tout près des 3.000 milliards de dollars.

Le spécialiste des cartes graphiques Nvidia, très porté par la demande que suscite le développement de l'intelligence artificielle, tutoyait à nouveau la barre des 1.000 milliards de valorisation en bourse. Son titre grimpait de 1,26% à 399 dollars.

La plateforme d'échanges de cryptomonnaies Coinbase, après avoir terminé dans le rouge la veille, reprenait des couleurs (+2,79%) alors que le bitcoin se stabilisait à 26.000 dollars (+0,48%).

