Wall Street dans le vert après l'indice ISM manufacturier, US Steel chute

(AOF) - Les marchés américains évoluent dans le vert, après la publication de l'indice PMI manufacturier de l'ISM en décembre. Il est plus élevé qu'attendu : 49,3 contre un consensus de 48,2. Côté valeurs, l'action US Steel chute. Le futur ex-président des Etats-Unis Joe Biden a officialisé ce vendredi le blocage du rachat du producteur américain d'acier par son concurrent japonais Nippon Steel. Ces deux entreprises s'étaient mis d'accord pour cette transaction de près de 15 milliards de dollars. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 0,42% à 42569,66 points et le Nasdaq avance de 0,92% à 19458,23 points.

Le producteur d'acier américain US Steel (-7,32% à 30,21 dollars) décroche à Wall Street après le blocage de son rachat par son concurrent japonais Nippon Steel. Le futur ex-président des Etats-Unis Joe Biden a mis son veto sur cette transaction d'un montant proche des 15 milliards de dollars. Cette opération "placerait l'un des plus grands producteurs américains d'acier sous contrôle étranger et poserait des risques pour notre sécurité nationale et nos chaînes d'approvisionnement essentielles", a expliqué Joe Biden dans un communiqué.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier de l'Institute of Supply Management (ISM) est ressorti à 49,3 en décembre, à comparer avec un consensus de 48,2. Il s'élevait à 48,4 en novembre. L'activité économique dans le secteur manufacturier s'est ainsi contractée en décembre pour le neuvième mois consécutif.

Les stocks américains de gaz ont baissé de 116 milliards de pieds cubes de gaz au cours de la semaine écoulée après une chute de 93 milliards la semaine précédente. Une baisse de 127 milliards de pieds cubes étaient attendue. Les stocks sont supérieurs de 67 milliards de pieds cubes à ceux de l'an passé à la même époque et de 154 milliards de pieds cubes à la moyenne sur 5 ans de 3 259 milliards de pieds cubes. À 3 413 milliards de pieds cubes, le stock de gaz se situe dans la fourchette historique des cinq dernières années.

Les valeurs à suivre

Le constructeur automobile américain Tesla a annoncé une hausse de 8,8% de ses ventes en Chine en 2024, atteignant le nombre record de 657 000 véhicules. Ses livraisons mondiales ont quant à elles reculé pour la première fois, ce qui a fait chuter le titre de 6,1% hier. Sur l'ensemble de l'année 2024, les livraisons se sont élevées à 1,79 million, soit 1,1% de moins qu'il y a un an et ressortant inférieur au consensus qui visait 1,806 million d'unités.

Tesla

