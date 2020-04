Wall Street dans le vert à l'ouverture, espérant un pic de la pandémie

Wall Street progressait à l'ouverture mercredi, voulant croire qu'un ralentissement de la propagation du coronavirus allait se confirmer.

Aux alentours de 15H15 GMT, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, montait de 0,40%, à 22.743,71 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, gagnait 0,38%, à 7.917,41 points, et le S&P 500, qui représente les 500 plus grandes entreprises de Wall Street, s'appréciait de 0,40%, à 2.669,97 points.

La Bourse new-yorkaise avait flanché dans les dernières minutes de la séance de mardi, après avoir pourtant passé toute la journée dans le vert: le Dow Jones avait perdu 0,12% et le Nasdaq 0,33%.

"L'optimisme partiel (mercredi à l'ouverture, ndlr) tourne autour de l'idée qu'on a peut-être atteint un niveau plateau des cas de contaminations dans certains foyers et qu'on s'oriente vers un possible assouplissement des mesures prises pour arrêter la propagation du coronavirus", avance Patrick O'Hare, de Briefing.

La prudence restait toutefois de mise: si le nombre de nouvelles hospitalisations décélère dans plusieurs pays, dont l'Espagne et l'Italie, les plus meurtris en Europe, les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont tous deux enregistré un record de décès liés au Covid-19 mardi.

Tant que les données n'auront pas indiqué de net fléchissement de la pandémie, "nous prévoyons que les marchés restent volatils", écrit Art Hogan, de National, dans une note.

- Minutes de la Fed -

Sur le plan économique, la situation restait également bancale, les Etats-Unis continuant de tourner au ralenti avec des millions d'Américains au chômage et de très nombreux commerces fermés.

L'administration Trump a fait savoir mardi qu'elle souhaitait débloquer 250 milliards de dollars supplémentaires pour les PME américaines, qui viendraient s'ajouter aux 350 milliards de dollars déjà adoptés fin mars.

"C'est très bien d'entendre que les petites entreprises vont bénéficier de davantage d'aide", estime M. O'Hare.

"Mais ça montre aussi la gravité de la situation sur le terrain, qui ne va pas être réglée du jour au lendemain à coup de nouvelles au ton plus ou moins optimiste", prévient l'expert.

Les acteurs du marché attendaient par ailleurs la publication dans l'après-midi des minutes de la réunion d'urgence du 15 mars de la Réserve fédérale. La Fed avait alors pris le marché de cours en abaissant de 1 point son taux d'intérêt, le ramenant dans une fourchette comprise entre 0% et 0,25%.

Jeudi matin, le président de l'institution Jerome Powell doit s'exprimer publiquement par visioconférence.

La Banque centrale américaine est en première ligne pour venir au secours de l'économie américaine depuis le début de la pandémie de coronavirus. Elle a notamment été appelée à la rescousse par le gouvernement fédéral pour faciliter et augmenter le montant des prêts accordés par les banques aux PME.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans de la dette américaine était en légère hausse, s'établissant à 0,7468% contre 0,7122% la veille à la clôture.

Au rang des valeurs, Twitter montait de 3,7%. Son patron-fondateur Jack Dorsey a annoncé mardi qu'il allait donner 1 milliard de dollars pour participer à la lutte contre le coronavirus.

Amazon prenait 0,1%. Selon plusieurs médias américains, le géant du commerce en ligne va suspendre à partir de juin son service de livraison Amazon Shipping, concurrent direct de FedEx et de UPS.