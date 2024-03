Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: dans le rouge, prises de profits sur les puces information fournie par Cercle Finance • 05/03/2024 à 17:17









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi matin, les investisseurs prenant leurs bénéfices sur les valeurs technologiques, tout particulièrement celles liées aux semi-conducteurs.



En fin de matinée, le Dow Jones lâche 0,6% à 38.747,8 points, tandis que le Nasdaq Composite perd 1,7% à 15.933 points.



Après la cascade de records inscrits ces derniers temps, beaucoup de bonnes nouvelles semblent désormais intégrées dans les cours et les catalyseurs se font plus rares, ce qui laisse le champ libre à des prises de profits.



Parmi les onze grands indices sectoriels du S&P, celui de la technologie accuse de loin la plus forte baisse du jour (-2,2%), devant la consommation non essentielle (-1,2%) et les communications (-1%).



Exemple le plus frappant de ces prises de bénéfices, Nvidia recule de 0,8% après avoir bondi de plus de 72% depuis le début de l'année, mais les dégagements touchent d'autres poids lourds du secteur comme AMD ou Intel .



Si les investisseurs se détournent des grandes valeurs technologiques, ils opèrent une rotation en facteur des secteurs les plus défensifs de la cote, comme les services collectifs (+1,5%) ou la consommation de base (+0,8%).



Du côté des valeurs, Target bondit de presque 12% après avoir fait état de trimestriels meilleurs que prévu, portés par un moindre recours aux promotions et par le repli de ses coûts logistiques, entraînant son grand concurrent Walmart (+1,5%) dans son sillage.





