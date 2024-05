Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: dans le rouge malgré l'accalmie sur les taux information fournie par Cercle Finance • 30/05/2024 à 17:16









(CercleFinance.com) - Wall Street poursuit son repli jeudi malgré une timide accalmie sur le marché obligataire en attendant la publication demain de chiffres très attendus de l'inflation.



En fin de matinée, le Dow Jones perd 1% à 38,055,1 points et aligne une sixième séance de repli sur une série de huit.



Selon les analystes techniques, la situation deviendrait très délicate sous le seuil des 37.700 points, ce qui ne laisse que 1% de marge de sécurité.



Le Nasdaq cède de son côté autour de 0,7% à 16.804,9 points.



Une légère embellie s'opère sur le marché obligataire, avec un rendement des bons du Trésor américain à dix ans qui reflue vers 4,56% après avoir atteint hier des plus hauts d'un mois, au-delà de 4,63%.



Ce petit soulagement se dessine suite à la publication tôt ce matin de chiffres du PIB américain un peu moins bons que prévu au premier trimestre laissant entrevoir une possible baisse de taux au mois de septembre.



Mais cela ne suffit pas à propulser les indices new-yorkais en territoire positif, les investisseurs cherchant visiblement à reprendre leur souffle après les records inscrits ces derniers temps.



Pour mémoire, l'indice S&P 500 a progressé à l'issue de 23 des 30 dernières semaines, une série haussière inédite depuis 1989.



L'accalmie actuelle sur les rendements obligataires sera mise à l'épreuve demain de l'indice 'PCE' des prix, la mesure privilégiée de l'inflation de la Fed.



Des chiffres inférieurs aux attentes pèseraient encore davantage sur les rendements obligataires en poussant les traders à revoir leurs anticipations concernant de futures baisses de taux.



S'agissant des valeurs, Salesforce.com décroche de 20% et pèse lourdement sur le Dow après la présentation de résultats trimestriels en-dessous du consensus et de prévisions jugées décevantes.



HP Inc. grimpe de 13% après avoir fait état de performances meilleures que prévu sur le trimestre écoulé et avoir resserré à la hausse ses objectifs annuels.



Best Buy est lui aussi bien orienté (+11%) après être parvenu à améliorer sa marge d'exploitation sur le dernier trimestre, en dépit d'un repli de 4% de ses ventes nettes.





