Wall Street: dans le rouge en attendant l'ISM des services information fournie par Cercle Finance • 05/12/2022 à 15:20

(CercleFinance.com) - Après ses gains de la semaine passée, la Bourse de New York devrait ouvrir en léger repli lundi matin, en attendant la publication de nouveaux indicateurs dans le secteur des services.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les indices Dow Jones et Nasdaq perdent autour de 0,6%, signalant un début de séance en territoire négatif.



Les prises de risques devraient rester limitées dans l'attente de la parution, en début de séance, de l'indice PMI S&P Global pour le secteur des services, puis de l'ISM non-manufacturier.



Dans le contexte d'incertitude économique actuel, ces deux indicateurs pourrait confirmer, ou au contraire apaiser, les craintes ayant trait à une éventuelle récession aux Etats-Unis.



'Avec en toile de fond un choc historique d'inflation et un resserrement non moins historique de la politique monétaire, les signaux pré-récessifs s'allument les uns après les autres', soulignent les équipes d'Oddo BHF.



'Cela donne la direction pour l'ISM-services, dont la résistance ces derniers mois n'a cessé d'étonner', rappelle la banque privée.



Alors que la Réserve fédérale tiendra la semaine prochaine sa dernière réunion de politique monétaire de l'année, l'attention des investisseurs va se concentrer sur les statistiques prévues cette semaine afin de pouvoir se faire une idée sur l'état de la conjoncture.



Tout indicateur économique meilleur que prévu, comme les solides chiffres de l'emploi parus vendredi, risque d'être mal accueilli en consolidant la perspectives de nouvelles hausses de taux de la part de la Fed.



La vigueur du rapport sur l'emploi, vendredi, n'avait pas empêché les marchés d'actions américaine de poursuivre leur redressement la semaine passée, puisque le Dow Jones comme le Nasdaq s'étaient tous les deux adjugés autour de 2%.



Le discours plus accommodant prononcé mercredi par Jerome Powell, le président de la Fed, est le facteur quasi-exclusif du bond de Wall Street la semaine dernière, avec un gain de 2,2% pour le Dow et de 4,4% pour le Nasdaq pour cette seule journée.



Alors que le S&P 500 a gagné 5,4% en novembre, affichant un deuxième mois consécutif de hausse, la question que l'on peut désormais se poser est celle d'une poursuite de ce 'rally' pendant la période traditionnellement porteuse de la fin d'année.



Le reflux des taux constitue en tout cas un facteur favorable: autour de 3,50%, le rendement des obligations du Trésor à 10 ans évolue à des niveaux très inférieurs aux semaines précédentes, à la faveur d'une réduction des anticipations ayant trait à l'inflation.



Autre phénomène rassurant, la volatilité a tendance à se calmer depuis quelques semaines, comme l'illustre le récent repli de l'indice VIX du CBOE - souvent appelé baromètre de la peur - qui évolue désormais à des plus bas depuis le mois d'août.