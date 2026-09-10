Wall Street dans le rouge avec les préoccupations sur l'inflation

par Noel Randewich et Niketh Sudhakaran

La Bourse de New York a fini en baisse jeudi alors que la publication de données sur l'inflation aux Etats-Unis et la hausse des prix du pétrole ont alimenté la crainte que la Réserve fédérale (Fed) décide la semaine prochaine de relever ses taux d'intérêt, tandis que les obligations ont progressé.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,60% à 52.064,10 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 0,58% à 7.591,75 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 0,65% à 26.081,73 points.

Avec le regain des hostilités dans le détroit d'Ormuz mais aussi en mer Rouge, plus de six mois après le début de la guerre déclenchée par les bombardements des Etats-Unis et d'Israël en Iran, le prix du baril de Brent LCOc1 a bondi de 6% à 107 dollars, laissant envisager des pressions inflationnistes accrues et alimentant l'hypothèse que la Fed relèvera ses taux d'intérêt à l'issue de sa réunion mardi et mercredi prochains.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'est établi à un niveau record en près de trois ans, tandis que les obligations à 30 ans ont grimpé à un pic de près de deux décennies.

D'un côté, les obligations à court terme voient leur rendement augmenter "parce que la Fed va probablement relever sous deux mois les taux d'intérêt", a commenté Ross Mayfield, analyste chez Baird, à Louisville dans le Kentucky, tandis que les rendements à plus longue échéance progressent "en raison de la dette et d'une inflation persistante".

"Les rendements obligataires plus élevés sont un point négatif pour le marché des actions", a-t-il ajouté. "Ils font baisser les valorisations et rendent plus élevés les coûts opérationnels des entreprises, ainsi que les prix pour les consommateurs".

Un rapport publié dans la journée montre que les prix à la production ont Etats-Unis ont progressé en août, comme attendu, sur fond de rebond des prix de l'énergie.

Les investisseurs attendent désormais la publication, vendredi, du rapport sur les prix à la consommation, qui donnera des éléments supplémentaires sur l'inflation.

Selon des données FedWatch de CME, les traders misent à 70% sur la probabilité d'une hausse des taux d'au moins 25 points de base lors de la réunion de la Fed la semaine prochaine, contre environ 64% avant le rapport sur les prix à la production.

La quasi-totalité des secteurs majeurs du S&P-500 ont fini la séance du jour dans le rouge.

Côté valeurs, à noter, les poids lourds de l'industrie des semiconducteurs ont décliné, à l'image de Nvidia NVDA.O et Micron Technology MU.O qui ont cédé respectivement 2,3% et 4,7% et pesé sur le S&P-500.

Apple AAPL.O a rebondi de 3,6%, au lendemain de la perte enregistrée en marge de la présentation d'un nouveau smartphone pliable et d'une nouvelle gamme d'iPhone.

Macy's M.N a reculé de 4,7% en dépit de prévisions annuelles revues à la hausse, qui n'ont pas satisfait les investisseurs.

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suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(version française Jean Terzian)