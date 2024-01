Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: dans le rouge avec l'inflation qui réaccélère information fournie par Cercle Finance • 11/01/2024 à 17:41









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'inscrit en baisse jeudi, affectée par une statistique ayant montré une ré-accélération de l'inflation qui vient freiner les espoirs d'une baisse rapide des taux d'intérêt.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,7% à 37.443,8 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie de plus de 0,9% à 14.828,9 points.



Le Département du Travail a annoncé, une heure avant l'ouverture de Wall Street, que l'indice des prix à la consommation (CPI) avait augmenté de 3,4% en décembre par rapport au même mois de 2022, un taux annuel en hausse de 0,3 point par rapport à novembre.



Le taux d'inflation dit 'core' CPI - qui exclut l'énergie et les produits alimentaires - s'est quant à lui établi à 3,9% en rythme annuel le mois dernier, un chiffre là encore plus élevé que prévu.



Dans une note de réaction, les équipes de CPR Asset Management évoquent un rythme de désinflation 'moins spectaculaire' qu'au cours de l'été dernier.



'Ce rapport ne fera pas dévier la Fed du 'pivot' présenté par Jerome Powell lors du dernier FOMC', estime toutefois Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques.



'En effet, les membres du FOMC avaient clairement en tête que la désinflation ne serait pas parfaitement linéaire', rappelle l'analyste.



Pour les économistes de Commerzbank, ces chiffres supérieurs aux attentes accréditent cependant le scénario d'une première baisse de taux en mai plutôt qu'au mois de mars.



Dans le même temps, le Département du Travail a également annoncé une baisse inattendue inscriptions hebdomadaires au chômage , à 202.000 lors de la semaine du 6 janvier contre 203.000 la semaine précédente.



Ce nouveau signe de la vigueur du marché de l'emploi pourrait, là encore, freiner les baisses de taux de la Réserve fédérale cette année.



Sur le marché des devises, ces données moins bonnes que prévu provoquent une remontée du dollar, qui remonte de plus de 0,2% face à l'euro, qui rechute vers 1,0945.



Parallèlement, le rendement des Treasuries à dix ans se tend légèrement, au-delà de 4,04%, après avoir oscillé pendant quasiment toute la semaine autour de la barre technique des 4%.



Du côté du pétrole, le baril de brut léger américain WTI repart à la hausse (+3,2% à 73,7 dollars) alors que les attaques des rebelles Houthis contre les navires commerciaux se multiplient en mer Rouge.



Le secteur de l'énergie en profite pour signer la seule hausse du jour (+0,4%), les dix autres sous-indices du S&P évoluant en territoire négatif.



Mais la séance est surtout marquée par le fait que Microsoft a brièvement ravi à Apple la place de première capitalisation boursière mondiale.



Porté par ses succès dans l'intelligence artificielle, le géant des logiciels affiche actuellement une valorisation de 2.831 milliards de dollars, contre 2.866 milliards pour Apple.





