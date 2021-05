Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : dans le rouge avant la réunion du FOMC Cercle Finance • 19/05/2021 à 16:46









(CercleFinance.com) - Dans l'attente des minutes de la réunion du FOMC, les indices actions à Wall Street (-1,5% sur le S&P500, -1,6% sur le Dow Jones, -1,2% sur le Nasdaq-100) poursuivent leurs tendances négatives observées en fin de la séance précédente. 'A quelques heures de la publication du compte-rendu de la réunion d'avril de la Fed, le spectre d'une accélération de l'inflation obligeant la Fed à intervenir continue de préoccuper les investisseurs', estime-t-on chez Kiplink Finance. Pour mémoire, le Département du Travail a fait part, la semaine dernière, de données inquiétantes sur le front de l'inflation aux Etats-Unis, avec notamment une hausse des prix à la consommation qui a atteint 4,2% en rythme annualisé au mois d'avril. Du côté des valeurs, Target publie un BPA ajusté en progression de 525% à 3,69 dollars pour son premier trimestre comptable, largement au-dessus du consensus, revendiquant notamment pour plus d'un milliard de dollars de gains de parts de marché. Lowe's Companies affiche au titre de son premier trimestre comptable un bénéfice net de 2,3 milliards de dollars, soit 3,21 dollars par action. En croissance de 81% en données ajustées, ce BPA dépasse sensiblement les attentes des analystes. Analog Devices publie au titre de son deuxième trimestre 2020-21 un BPA ajusté en hausse de 43% à 1,54 dollar, dépassant donc le consensus, pour des revenus en croissance de 26% à 1,66 milliard de dollars, portés par les marchés automobile et industriel. Wells Fargo recule de 2,3% à Wall Street, sur fond d'une dégradation de recommandation chez UBS de 'achat' à 'neutre', et ce en dépit d'un objectif de cours remonté de 40 à 47 dollars sur le titre de l'établissement bancaire californien.

