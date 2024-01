Wall Street dans le rouge avant la Fed : les technologiques pèsent

(AOF) - Les marchés américains évoluent dans le rouge à quelques heures de la décision de politique monétaire de la Fed. Ce mercredi, les créations d’emploi se sont révélées inférieures aux attentes dans le secteur privé, amenant une baisse des taux longs : le dix ans américain perd 7 points de base à 3,96%. Les valeurs technologiques pèsent sur le marché après le mauvais accueil réservé aux résultats d’Alphabet et de Microsoft. Le S&P500 fléchit de 0,83% à 4 883,87points tandis que le Nasdaq se replie de 1,45% à 15 284,70 points.

Microsoft perd 1,20% à 404,17 dollars tandis qu'Alphabet recule de 6,11% à 143,70 dollars. Avant la publication de leurs résultats trimestriels hier soir, ces deux géants de la tech pesaient près de 5000 milliards de dollars en bourse, conséquence d'une progression de plus de 60% pour Microsoft et de plus de 50% pour la société-mère de Google sur un an. Affichant de telles performances, ni Microsoft, ni Alphabet n'avaient le droit à l'erreur. Le premier a enregistré un ralentissement de la croissance d'Azure, hors contribution de l'IA, tandis que les revenus publicitaires du second ont déçu.

Les chiffres économiques du jour

Les créations d'emplois dans le secteur privé s'élèvent à 107000 en janvier aux Etats-Unis contre un consensus de 145000 après 158000 en décembre, chiffre révisé de 164000 selon le rapport ADP.

Selon l'agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), les stocks de pétrole brut ont augmenté de 1,234 million de barils la semaine passée après une baisse de 9,233 millions de barils la semaine précédente.

La décision de politique politique monétaire de la Fed sera connue à 20h00.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alphabet

Alphabet, société-mère de Google, a présenté hier des profits supérieurs aux attentes, mais ses revenus publicitaires ont déçu. Au quatrième trimestre, le géant de l'Internet et du cloud a enregistré un bénéfice net de 20,69 milliards de dollars, soit 1,64 dollar par action, à comparer avec un bénéfice net de 13,62 milliards de dollars, soit 1,05 dollar par action, un an plus tôt. Le consensus Bloomberg s'élevait à seulement 1,59 dollar .

AMD

AMD devrait reculer à Wall Street en raison de perspectives de revenus moins bonnes que prévu. Au quatrième trimestre, le concurrent d'Intel a vu son bénéfice net s'envoler à 667 millions de dollars, soit 41 cents par action, contre respectivement 21 millions de dollars et 1 cent, un an plus tôt. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 77 cents, en ligne avec le consensus. Les revenus ont progressé de 10% à 6,17 milliards de dollars contre des attentes de Wall Street de 6,13 milliards.

Boeing

Sur l'année 2023, Boeing a livré 528 avions commerciaux contre 480 en 2022. 1576 commandes nettes ont été enregistrées. Son carnet de commandes a atteint 520 milliards de dollars, dont plus de 5600 avions commerciaux. Sur cette période, le chiffre d'affaires du constructeur aéronautique s'élève à 77,79 milliards de dollars contre 66,60 milliards en 2022. Sa perte nette s'est réduite sur un an passant de 5,05 à 2,24 milliards de dollars en 2023.

Electronic Arts

Electronic Arts est attendu en repli à Wall Street en raison de revenus ajustés légèrement sous les attentes. Au troisième trimestre, clos fin décembre, le concurrent d'Ubisoft a généré un bénéfice net de 290 millions de dollars, soit 1,07 dollar par action, contre un profit de 204 millions de dollars, représentant 73 cents par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 2,96 dollars, supérieur de 3 cents au consensus.

Mastercard

Le spécialiste des moyens de paiement Mastercard a présenté des profits légèrement meilleurs que prévu. Sur les 3 derniers mois de 2023, le bénéfice net a augmenté de 11% à 2,8 milliards de dollars, soit 2,97 dollars par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 3,18 dollars, dépassant de 10 cents le consensus. Ses revenus ont progressé de 13% (+11% à taux de change constants) à 6,55 milliards de dollars, dépassant légèrement les attentes de Wall Street : 6,48 milliards de dollars.

Microsoft

Les profits de Microsoft sont ressortis supérieurs aux attentes, de même que la croissance d'Azure (cloud) sur fond d'essor de l'intelligence artificielle. Au deuxième trimestre, clos fin décembre, le géant de l'informatique a vu son bénéfice net bondir de 33% à 21,9 milliards de dollars, soit 2,93 dollars par action. Le chiffre d'affaires a augmenté de 18% à 62 milliards de dollars. Il a augmenté de 16% à taux de change constants. Les analystes interrogés par Bloomberg anticipaient respectivement 2,78 dollars par titre et 61,1 milliards de dollars.

Mondelez

Le groupe alimentaire américain Mondelez a dégagé un chiffre d'affaires en 2023 de 36,01 milliards de dollars, soit une augmentation de 14,4%. Il s'élevait à 31,49 milliards de dollars en 2022. Sa marge brute s'élève à 13,76 milliards de dollars, soit une hausse de 21,7%. Le résultat exploitation bondit de 55,7% à 5,5 milliards de dollars contre 3,53 milliards en 2022. Son bénéfice net a grimpé de 82,5% à 4,95 milliards de dollars contre 2,17 milliards un an auparavant. Son bénéfice net par action est passé de 1,96 à 3,62 dollars sur un an.

Paramount Global

Paramount Global qui détient des studios, le réseau CBS ainsi que des chaînes comme MTV, continue de susciter les convoitises. Son titre est attendu en nette hausse en pré-Bourse alors que le magnat des médias Byron Allen a soumis une offre de rachat de 30 milliards de dollars, dette comprise, sur le groupe, selon un communiqué adressé à Reuters.

Starbucks

Starbucks, dont le titre s'inscrit en hausse de plus de 2% en avant-Bourse, a affiché des résultats en-deçà des prévisions au titre de son premier trimestre fiscal. La chaîne américaine de cafés, qui est confrontée à une reprise inégale en Chine, a publié sur la période des revenus en croissance de 8% à 9,4 milliards de dollars, en-dessous du consensus qui ciblait 9,6 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action a progressé de 20% à 90 cents, au lieu des 93 cents espérés. Quant à la croissance à comparable aux Etats-Unis, celle-ci a été de 5% au lieu des 6% attendus.

Thermo Fisher Scientifi c

Thermo Fisher Scientific est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé anticiper un bénéfice annuel 2024 entre 20,95 et 22 dollars, alors que le consensus des analystes tablait sur 22,04 dollars. Le chiffre d’affaires annuel du fabricant de matériel médical est attendu entre 42,1 et 43,3 milliards de dollars, contre un consensus de 42,93 milliards. Le groupe anticipe une poursuite de la baisse de la demande pour ses services proposés aux fabricants de produits médicaux et de vaccins.

Tesla

Tesla est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après qu’un juge du Delaware a décidé d'annuler le projet de rémunération de 56 milliards de dollars dont devait bénéficier le patron Elon Musk. Selon Reuters, après la plainte déposée par un actionnaire, le juge a qualifié de "somme insondable" et injuste pour les actionnaires l'indemnisation accordée par le conseil d'administration. Il juge que la rémunération en actions a été négociée par des administrateurs qui semblaient redevables à Musk.