Wall Street dans le rouge après une inflation plus élevée que prévu

Le Dow Jones (-0,67%), le Nasdaq 100 (-0,82%) et le S&P 500 (-0,72%) reculent après la publication des chiffres de l'inflation américaine d'octobre ( 0,4% sur un mois), qui ravivent les anticipations de hausse des taux de la Fed.

Sans surprise, les marchés ont (mal) réagi aux chiffres de l'inflation américaine, moins bons qu'attendus en octobre. Publiés par le Bureau des statistiques du travail une heure avant l'ouverture de la séance à Wall Street, les prix à la consommation ont progressé de 0,4% sur un mois en octobre, après une hausse de 0,6% en septembre. Les investisseurs tablaient sur une augmentation limitée à 0,3% sur un mois, selon le consensus de Trading Economics.

Après plus d'une heure d'échanges, le Dow Jones cède 0,67%, le Nasdaq 100 recule de 0,82% et le S&P 500 perd 0,72%.

"Un resserrement monétaire s'impose"

Pour les analystes de Commerzbank, "les prix continuent d'augmenter à un rythme trop soutenu, même si la hausse a été légèrement inférieure à celle enregistrée en septembre". La banque continue donc de tabler sur "une hausse des taux d'intérêt de la Fed lors de sa prochaine réunion, en décembre."

Quelques heures avant la publication de ces données, le gouverneur de la Fed Christopher Waller avait lui aussi plaidé en faveur d'un nouveau relèvement des taux. "Je pense qu'un resserrement monétaire supplémentaire s'impose, le plus tôt possible", a-t-il déclaré ce matin lors d'un discours prononcé à Londres.

Un durcissement monétaire représenterait une nouvelle déconvenue pour Donald Trump, dont le parti vient d'essuyer un vote sanction aux élections législatives de mi-mandat sur fond de mécontentement contre la vie chère.

Société Générale reste optimiste

Malgré ces inquiétudes, Société Générale estime que la baisse des prix du pétrole et des carburants, conjuguée à la résilience de l'économie et du marché de l'emploi, crée un environnement favorable aux actifs risqués.

La banque recommande ainsi de revenir à l'achat sur les actions américaines, en privilégiant les valeurs défensives, comme les services aux collectivités et les entreprises du secteur de la consommation, et celles exposées à l'intelligence artificielle, dans une note publiée aujourd'hui.

Dans l'actualité des valeurs

Peu après 16h30, Take Two Interactive bondit de 8% à 224 dollars. L'éditeur de jeux vidéo a publié ses résultats trimestriels hier soir et sa direction s'est montrée particulièrement optimiste sur les précommandes de Grand Theft Auto VI, dont la sortie est fixée au 19 novembre.

Nvidia reste sous pression et recule de 3,93%, à 171,65 dollars, après les révélations concernant son PDG Jensen Huang. Il aurait entretenu une relation extraconjugale avec Alice Huang, une femme d'affaires chinoise soupçonnée d'espionnage au profit de Pékin.

AMD gagne 3,44%, à 526,10 dollars, 24 heures après avoir annoncé que ses processeurs EPYC de cinquième génération équipent l'infrastructure des nouveaux TPU 8tx de Google Cloud, dotés de fonctionnalités de calcul confidentiel garanties par le matériel.

Enfin, les investisseurs surveillent Anthropic, qui prépare son introduction à Wall Street et prévoit de lever jusqu'à 64,4 milliards de dollars pour une valorisation d'environ 1 400 milliards de dollars.