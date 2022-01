Wall Street:dans le rouge après un week-end de trois jours information fournie par Cercle Finance • 18/01/2022 à 15:18

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sur une note baissière mardi matin au sortir d'un long week-end de trois jours, affectée par les résultats décevants de Goldman Sachs et par les tensions persistantes sur le marché des taux.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais perdent entre 0,8% et 1,4%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Goldman Sachs a dévoilé ce matin un bénéfice trimestriel en repli de 10% et inférieur aux attentes, les gains réalisés dans les activités de banque d'investissement et de gestion de fortune n'ayant pas permis de compenser le fléchissement des activités de marché et de gestion d'actifs.



La banque, qui perd plus de 3% dans les échanges d'avant-Bourse, devrait particulièrement peser sur l'indice S&P 500 de la finance.



Autre déception, l'indice 'Empire State' qui mesure l'activité dans le secteur manufacturier dans la région de New York a lourdement chuté de 33 points au mois de janvier, pour ressortir à -0,7.



Parallèlement, la hausse des taux longs - avec un dix ans américain à un plus haut de deux ans - relance les craintes sur un renchérissement du coût du financement des entreprises et sur la cherté des marchés d'actions.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des 'Treasuries' à dix ans - véritable référence pour les coûts d'emprunt aux Etats-Unis - évolue, à 1,82%, à un plus haut depuis janvier 2020.



Les investisseurs craignent que le niveau élevé des rendements - dû à des perspectives de hausses de taux Outre-Atlantique - empêche les actions de répondre positivement à la saison des résultats d'entreprises.



'Le débat clé en ce moment à Wall Street est de savoir si les valeurs technologiques qui affichent des multiples de valorisation élevés peuvent encore progresser alors que la Fed se montre plus restrictive', écrit aujourd'hui Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities.



D'après le professionnel, le sentiment de marché pourrait être amené à changer dans les semaines qui viennent avec les publications des géants de la tech, qui devraient mettre en lumière des perspectives particulièrement favorables.



Le rally boursier qui avait porté Wall Street l'an dernier tend à battre de l'aile depuis le début de l'année en raison de la remontée de l'inflation et du resserrement monétaire entamé par la Fed.



Conséquence, ce sont les valeurs refuge telles que les Treasuries et l'or qui sont les plus recherchées.



Sur le marché pétrolier, les cours repartent eux aussi à la hausse, avec un baril de brut léger texan en hausse de 1,3% à 85,3 dollars.